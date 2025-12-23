В 2026 году пенсии и пособия увеличат на 10 процентов. В бюджете на это предусмотрено 636 млрд тенге, сообщил на брифинге в правительстве заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин, передаёт BAQ.KZ.

Отвечая на вопрос журналистов, он подчеркнул, что во главе угла политики правительства стоит – повышение социального благосостояние казахстанцев.

"Объем социального бюджета в 2025 году составлял почти 6 трлн тенге. На следующий год мы предусмотрели социальный бюджет в размере 6,8 трлн тенге. Это увеличение на 887 млрд тенге по сравнению с текущим годом. Что это за деньги? Пенсии и пособия будут увеличены на 10% (для сравнения: в 2025 году их было 8,5%). В бюджете 2026 года только на повышение пенсий и пособий предусмотрено 636 млрд тенге", - сказал Жумангарин.

