Из Грузии экстрадировали фигуранта дела на 4 млрд тенге

АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
70
Фото: freepik.com

Гражданина Казахстана, подозреваемого в крупном хищении, экстрадировали из Грузии на родину, передает BAQ.KZ.

По данным Генеральной прокуратуры, мужчина ранее возглавлял одну из компаний и, действуя вместе с другими лицами, заключил незаконный договор аренды телекоммуникационного оборудования.

Отмечается, что контракт был оформлен с нарушениями, без соблюдения правил государственных закупок. В результате государству был нанесен ущерб на сумму свыше 4 млрд тенге.

После совершения преступления подозреваемый покинул страну и был объявлен в международный розыск.

В марте текущего года его задержали в Грузии. После этого по запросу казахстанской стороны мужчину экстрадировали на родину.

В настоящее время он находится в следственном изоляторе.

Если его вина будет доказана, ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Экстрадиционное взаимодействие осуществляется, в том числе, с Россией, Узбекистаном, Кыргызстаном, Азербайджаном и рядом других государств. Кроме того, Казахстан сотрудничает по линии Интерпола, что позволяет эффективно разыскивать и возвращать подозреваемых, скрывающихся за рубежом.

Ранее из России в Казахстан экстрадирован участник транснациональной преступной группы, подозреваемый в незаконной предпринимательской деятельности. По данным следствия, в 2023 году он занимался хранением и перевозкой немаркированных сигарет с целью их последующей реализации в России, что привело к ущербу бюджету Казахстана на сумму свыше 1 млрд тенге.

Самое читаемое

Наверх