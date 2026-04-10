Из Грузии экстрадировали фигуранта дела на 4 млрд тенге
Подозреваемому в хищении более 4 млрд тенге грозит до 12 лет лишения свободы
Сегодня 2026, 09:58
Сегодня 2026, 09:58Сегодня 2026, 09:58
70Фото: freepik.com
Гражданина Казахстана, подозреваемого в крупном хищении, экстрадировали из Грузии на родину, передает BAQ.KZ.
По данным Генеральной прокуратуры, мужчина ранее возглавлял одну из компаний и, действуя вместе с другими лицами, заключил незаконный договор аренды телекоммуникационного оборудования.
Отмечается, что контракт был оформлен с нарушениями, без соблюдения правил государственных закупок. В результате государству был нанесен ущерб на сумму свыше 4 млрд тенге.
После совершения преступления подозреваемый покинул страну и был объявлен в международный розыск.
В марте текущего года его задержали в Грузии. После этого по запросу казахстанской стороны мужчину экстрадировали на родину.
В настоящее время он находится в следственном изоляторе.
Если его вина будет доказана, ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.