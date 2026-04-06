Из России экстрадировали подозреваемого в деле на 1 млрд тенге
Подозреваемый скрывался за границей и был объявлен в международный розыск.
В Казахстан из России экстрадирован участник транснациональной преступной группы, подозреваемый в незаконной предпринимательской деятельности, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в Генеральная прокуратура Республики Казахстан, экстрадиция проведена совместно с Интерполом МВД при содействии посольства Казахстана в России.
По данным следствия, в 2023 году подозреваемый занимался незаконным хранением и перевозкой подакцизных товаров - сигарет без средств идентификации - с целью их последующего вывоза в Россию для реализации.
В результате этих действий бюджет Казахстана недополучил более 1 млрд тенге акцизных сборов.
После совершения преступления мужчина скрылся и был объявлен в международный розыск.
В апреле 2025 года его задержали на территории России, после чего по запросу казахстанской стороны он был экстрадирован.
В настоящее время подозреваемый водворён в следственный изолятор.
«За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества», - отметили в надзорном органе.
