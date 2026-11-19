Из Казахстана в США без пересадок: когда запустят прямые рейсы
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Прямой рейс между Казахстаном и США планируют открыть до конца 2027 года. Об этом шла речь на встрече вице-министра транспорта Талгата Ластаева с ассистентом министра транспорта США по вопросам авиации и международных отношений Дэниелом Эдвардсом на конференции ИКАО в Монреале.
Чтобы рейсы появились, Казахстану нужно получить категорию 1 Федерального авиационного управления США, FAA. В сентябре американские эксперты провели аудит и представили предварительные результаты, отметив хорошие показатели.
«Мы заинтересованы и активно работаем над запуском прямого авиасообщения между Казахстаном и США. Соглашение об «Открытом небе», заключённое между нашими странами, создаёт прочную правовую основу для реализации данной инициативы. Высоко ценим конструктивное взаимодействие с авиационными властями США и рассчитываем на завершение оставшихся процедур в ближайшем будущем», – отметил Талгат Ластаев.
Летать в Америку планируют на новых самолетах. В 2026–2027 годах Air Astana ждет три Boeing 787 Dreamliner, которые и задействуют на этом направлении.
Во время рабочего визита Президента Казахстана в США страна заключила с компанией Boeing соглашения на поставку 33 самолетов общей стоимостью 15 млрд долларов.
По словам вице-министра, прямое авиасообщение укрепит деловые и туристические связи двух стран, откроет новые возможности для бизнеса и свяжет Центральную Азию с США.
На встрече напомнили, что Президент Казахстана приглашен на саммит G20, который пройдет в декабре в Майами.
Самое читаемое
- Миллиарды без Хуанга: Nvidia удвоила выручку, но отказалась возвращать основателя
- Токаев взял ситуацию в «Самрук-Қазына» под контроль: Бектенов выступил с заявлением
- В Казахстане пересмотрят правила казахского языка и подготовят 19 новых словарей
- В Астане загорелась машина с газовым оборудованием
- «Будет честью вернуться»: Дженсен Хуанг захотел снова возглавить Nvidia