По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, на 1 мая 2025 года на основании официальных разрешений в Казахстане трудятся 14 283 иностранных гражданина. Привлечение иностранной рабочей силы (ИРС) осуществляется в рамках действующего законодательства и квот, утверждаемых ежегодно для защиты внутреннего рынка труда, передает BAQ.KZ.

Среди них:

567 человек — руководители и их заместители (I категория),

2 379 — руководители структурных подразделений (II категория),

4 392 — специалисты (III категория),

1 037 — квалифицированные рабочие (IV категория),

2 271 — привлечены на сезонные работы,

3 637 — работают в рамках корпоративного перевода.

В настоящее время в стране насчитывается 1 808 работодателей, использующих труд иностранных работников. При этом свыше 352 тысяч казахстанцев трудятся на тех же предприятиях, составляя 96,1% от общего числа персонала.

Основные отрасли, где работают иностранцы:

Строительство — 5 027 чел.

Сельское, лесное и рыбное хозяйство — 2 271 чел.

Горнодобывающая промышленность — 1 329 чел.

Обрабатывающая промышленность — 1 252 чел.

Лидеры по странам происхождения:

Китай — 5 054 чел.

Узбекистан — 1 926 чел.

Турция — 1 079 чел.

Индия — 1 078 чел.

Министерством труда ежегодно устанавливается квота на ИРС. В 2025 году она была определена на уровне 0,2% от рабочей силы страны (14,8 тысяч человек), но в марте, по заявкам регионов, была увеличена до 16,5 тысяч.

Ранее мы писали о том, что в Казахстане ограничат число иностранных менеджеров, которых можно нанимать без разрешения.