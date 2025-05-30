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Из Китая, Узбекистана и Турции: кто составляет рабочую силу в Казахстане

Более 14 тысяч иностранцев официально работают в Казахстане.

Сегодня, 11:25
АВТОР
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Pixabay Сегодня, 11:25
Сегодня, 11:25
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Фото: Pixabay

По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, на 1 мая 2025 года на основании официальных разрешений в Казахстане трудятся 14 283 иностранных гражданина. Привлечение иностранной рабочей силы (ИРС) осуществляется в рамках действующего законодательства и квот, утверждаемых ежегодно для защиты внутреннего рынка труда, передает BAQ.KZ.

Среди них:

  • 567 человек — руководители и их заместители (I категория),

  • 2 379 — руководители структурных подразделений (II категория),

  • 4 392 — специалисты (III категория),

  • 1 037 — квалифицированные рабочие (IV категория),

  • 2 271 — привлечены на сезонные работы,

  • 3 637 — работают в рамках корпоративного перевода.

В настоящее время в стране насчитывается 1 808 работодателей, использующих труд иностранных работников. При этом свыше 352 тысяч казахстанцев трудятся на тех же предприятиях, составляя 96,1% от общего числа персонала.

Основные отрасли, где работают иностранцы:

  • Строительство — 5 027 чел.

  • Сельское, лесное и рыбное хозяйство — 2 271 чел.

  • Горнодобывающая промышленность — 1 329 чел.

  • Обрабатывающая промышленность — 1 252 чел.

Лидеры по странам происхождения:

  • Китай — 5 054 чел.

  • Узбекистан — 1 926 чел.

  • Турция — 1 079 чел.

  • Индия — 1 078 чел.

Министерством труда ежегодно устанавливается квота на ИРС. В 2025 году она была определена на уровне 0,2% от рабочей силы страны (14,8 тысяч человек), но в марте, по заявкам регионов, была увеличена до 16,5 тысяч.

Ранее мы писали о том, что в Казахстане ограничат число иностранных менеджеров, которых можно нанимать без разрешения.

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