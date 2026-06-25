Тело погибшего в США казахстанца доставили на родину

Сегодня 2026, 16:24
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из открытых источников Сегодня 2026, 16:24
Сегодня 2026, 16:24
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Фото: из открытых источников

Тело погибшего в США казахстанца Асета Куралбая доставили на родину. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Ерлан Жетыбаев.

По его словам, Генеральное консульство Казахстана в Нью-Йорке оказало семье погибшего необходимую консульско-правовую поддержку и содействовало в репатриации тела.

"Наше Генеральное консульство в Нью-Йорке оказало всю консульско-правовую поддержку, а также содействие в репатриации тела родным погибшего", – сообщил Ерлан Жетыбаев.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел сообщало, что получило от американской стороны информацию о найденном теле, которое могло принадлежать гражданину Казахстана. После проведения необходимых процедур личность погибшего была официально подтверждена.

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