Тело погибшего в США казахстанца Асета Куралбая доставили на родину. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Ерлан Жетыбаев.

По его словам, Генеральное консульство Казахстана в Нью-Йорке оказало семье погибшего необходимую консульско-правовую поддержку и содействовало в репатриации тела.