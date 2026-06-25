Тело погибшего в США казахстанца доставили на родину
Сегодня 2026, 16:24
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 16:24Сегодня 2026, 16:24
56Фото: из открытых источников
Тело погибшего в США казахстанца Асета Куралбая доставили на родину. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Ерлан Жетыбаев.
По его словам, Генеральное консульство Казахстана в Нью-Йорке оказало семье погибшего необходимую консульско-правовую поддержку и содействовало в репатриации тела.
Самое читаемое
- Обгоревшее тело полицейского обнаружено в Алматинской области: задержаны супруга и сын
- В Астане десятки улиц останутся без электричества 25 июня из-за ремонтных работ
- Подешевеют ли квартиры летом? Что происходит на рынке жилья Казахстана
- Казахстану потребуется 18 тысяч специалистов для новых промышленных проектов
- 24 тонны спирта пытались вывезти из Казахстана под видом яблочного уксуса