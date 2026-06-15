В США обнаружено тело человека, предположительно являющегося гражданином Казахстана

Министерство иностранных дел Казахстана сообщило, что получило информацию от американских властей об обнаружении в США тела человека, который предположительно является гражданином Казахстана, передает BAQ.kz.

По данным внешнеполитического ведомства, в настоящее время компетентные органы Соединенных Штатов проводят все необходимые процедуры по установлению личности и выяснению обстоятельств произошедшего.

В МИД отметили, что казахстанские дипломаты поддерживают постоянный контакт с американской стороной.

Сообщение МИДа

"Министерство иностранных дел Республики Казахстан получило информацию от компетентных органов США об обнаружении тела человека, предположительно являющегося гражданином Казахстана. В настоящее время американской стороной проводятся необходимые процедуры. Наши дипломаты поддерживают связь с компетентными органами США и оказывают необходимую комплексную правовую помощь", – сообщили в ведомстве.

В министерстве добавили, что дополнительная информация будет предоставлена после завершения необходимых процессуальных действий американской стороной.

Ранее Министерство иностранных дел Казахстана подтвердило, что держит на контроле ситуацию с исчезновением 24-летнего гражданина Казахстана Асета Куралбая в США.

По информации ведомства, Генеральное консульство Казахстана в Нью-Йорке поддерживает связь с американскими правоохранительными органами и находится в постоянном контакте с родственниками пропавшего.

Согласно распространенной ранее информации, Асет Куралбай проживал в штате Иллинойс и в последний раз выходил на связь 2 июня. С 7 июня его мобильный телефон оказался отключен.

Родственники также сообщали, что документы и банковские карты молодого человека остались дома. Позже полиция обнаружила его автомобиль Toyota Camry в районе Форд-Хайтс недалеко от Чикаго, однако местонахождение самого казахстанца установить не удалось.

На фоне этих событий Министерство иностранных дел Казахстана сообщило, что получило от компетентных органов США информацию об обнаружении тела человека, предположительно являющегося гражданином Казахстана. В настоящее время американская сторона проводит необходимые процедуры по установлению личности и выяснению всех обстоятельств произошедшего.