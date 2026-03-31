Из программы «Болашак» исключили вузы из-за посредников при поступлении
Речь идет о Бостонском университете, Калифорнийском университете в Дейвисе и Университете Южной Калифорнии
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на брифинге в Правительстве объяснил причины исключения ряда зарубежных вузов из списка программы «Болашак».
Речь идет о Бостонском университете, Калифорнийском университете в Дейвисе и Университете Южной Калифорнии:
«К сожалению, мы стали замечать, что последние несколько лет именно в несколько университетов, Бостонский, Калифорнийский университет в Де́йвисе, Университет Южной-Калифорнии, начинают поступать непропорционально много наших граждан, причем это достаточно сильные университеты, высокорейтинговые. Были моменты, что там работали фирмы-прокладки, компании, которые обеспечивали гарантированное поступление. Мы провели переговоры с этими университетами, сказали, пожалуйста, уберите все эти компании, в противном случае – мы вас из списка исключим. Все-таки нам нужно качество. Эти вузы не пошли нам на встречу, мы были вынуждены такое решение принять», - сказал министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.
Ранее сообщалось, что размер стипендий «Болашак» могут пересмотреть к новому учебному году.
