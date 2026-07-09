Авиакомпания VietJet Qazqstan временно приостановила выполнение рейсов по маршруту Астана – Омск, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в авиакомпании, ограничение связано с активностью беспилотников. Полеты не будут выполняться с 9 по 20 июля 2026 года.

Кроме того, продажа авиабилетов на этом направлении приостановлена до конца августа 2026 года.

Пассажирам отмененных рейсов предложили два варианта: полный возврат стоимости билета или альтернативный маршрут. В этом случае пассажиры смогут долететь из Астаны до Петропавловска, а затем продолжить путь до Омска на автобусе. Аналогичная схема будет действовать и в обратном направлении.

До введения ограничений VietJet Qazqstan выполняла по два рейса в день между Астаной и Омском.

Напомним, крупнейший в России Омский НПЗ, принадлежащий компании Газпромнефть, подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По этой причине он остановил переработку нефтяного сырья 6 июля.

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