Избил пожилого отца до смерти: прокуроры просят более суровый приговор
Прокуроры требуют ужесточить приговор мужчине, избившему отца до смерти в Туркестанской области
Сегодня, 19:20
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 19:20Сегодня, 19:20
120Фото: скриншот из видео
Прокуроры требуют ужесточить приговор мужчине, избившему отца до смерти в Туркестанской области, передает BAQ.KZ.
Прокуратура оспаривает приговор Жетысайского районного суда, вынесенный 16 января 2026 года.
Напомним, мужчина, систематически избивавший своего пожилого отца, был осуждён к 5 годам лишения свободы.
Прокуратура Шардаринского района подала апелляционный протест с требованием усилить наказание.
Протест будет рассмотрен судом в установленные законом сроки.