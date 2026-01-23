  • 23 Января, 20:54

Избил пожилого отца до смерти: прокуроры просят более суровый приговор

Прокуроры требуют ужесточить приговор мужчине, избившему отца до смерти в Туркестанской области

Сегодня, 19:20
скриншот из видео Сегодня, 19:20
Сегодня, 19:20
120
Фото: скриншот из видео

Прокуроры требуют ужесточить приговор мужчине, избившему отца до смерти в Туркестанской области, передает BAQ.KZ.

Прокуратура оспаривает приговор Жетысайского районного суда, вынесенный 16 января 2026 года.

Напомним, мужчина, систематически избивавший своего пожилого отца, был осуждён к 5 годам лишения свободы.

Прокуратура Шардаринского района подала апелляционный протест с требованием усилить наказание.

Протест будет рассмотрен судом в установленные законом сроки.

