Израиль и Ливан договорились о 10-дневном прекращении огня
В ходе переговоров стороны согласились объявить перемирие.
Президент США Дональд Трамп заявил, что договорился с руководством Израиля и Ливана о временном прекращении огня сроком на 10 дней, передает BAQ.kz со ссылкой на BBC.
По его словам, он провёл разговоры с президентом Ливана Жозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В ходе переговоров стороны согласились объявить перемирие ради снижения напряжённости и продвижения к миру.
Трамп сообщил, что прекращение огня начнётся в 17:00 по времени восточного побережья США, что соответствует полуночи по местному времени.
Он также отметил, что ранее в США прошли первые за 34 года официальные переговоры между представителями Израиля и Ливана. По его словам, американские чиновники будут помогать сторонам работать над достижением долгосрочного мира.
Кроме того, Трамп заявил, что пригласит лидеров Израиля и Ливана в Белый дом для дальнейших переговоров.
Также сообщается, что тема прекращения огня обсуждалась в рамках более широких международных переговоров.
