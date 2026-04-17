Израиль и Ливан договорились о 10-дневном прекращении огня

Президент США Дональд Трамп заявил, что договорился с руководством Израиля и Ливана о временном прекращении огня сроком на 10 дней, передает BAQ.kz со ссылкой на BBC.

По его словам, он провёл разговоры с президентом Ливана Жозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В ходе переговоров стороны согласились объявить перемирие ради снижения напряжённости и продвижения к миру.

Трамп сообщил, что прекращение огня начнётся в 17:00 по времени восточного побережья США, что соответствует полуночи по местному времени.

Он также отметил, что ранее в США прошли первые за 34 года официальные переговоры между представителями Израиля и Ливана. По его словам, американские чиновники будут помогать сторонам работать над достижением долгосрочного мира.

Кроме того, Трамп заявил, что пригласит лидеров Израиля и Ливана в Белый дом для дальнейших переговоров.

Также сообщается, что тема прекращения огня обсуждалась в рамках более широких международных переговоров.