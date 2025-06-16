Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по зданию, где находится редакция иранского государственного телеканала IRIN, сообщает ВВС.

Местные телеграм-каналы публикуют кадры горящего здания, над которым поднимается густой дым, по предварительным данным, есть пострадавшие.



Момент удара попал в прямой эфир телеканала. Сначала всполохи удара появились в левой части экрана с общей панорамой Тегерана, затем в правой части, где шла трансляция из студии, отключилась фоновая заставка, полетели обрывки бумаги, после чего ведущая покинула студию. Вскоре кадр заволокло пеплом и трансляция на несколько секунд прервалась.

Перед этим ЦАХАЛ выпустил официальное предупреждение, что планирует ударить по округу иранской столицы, в котором расположена редакция телеканала, и призвал жителей округа немедленно покинуть его.

Издание Times of Israel цитировало министра обороны Израиля Исраэля Каца, который после предупреждения ЦАХАЛ заявил, что "иранский рупор пропаганды и подстрекательства находится на пути к исчезновению".

Ранее Иран официально подтвердил курс на военные действия.

По данным МИД РК, в настоящее время в Иране находятся 132 гражданина Казахстана, а в Израиле - 219. Дипломаты поддерживают с ними постоянную связь и призывают не покидать места проживания без крайней необходимости, соблюдать меры безопасности, проявлять осторожность и следить за рекомендациями местных властей.