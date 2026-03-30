В Астане продолжается судебный процесс по делу блогеров Ерболата Жанабылова и его супруги Эльмиры Толегеновой, передает BAQ.KZ.

Как сообщил Жолшыбеков в суде, он знаком с семьей Жанабыловых с 2019–2020 годов. По его словам, их общение носило дружеский характер.

Свидетель также рассказал, что ранее сам занимался продажей обучающих курсов и проводил розыгрыши. По его словам, курсы были посвящены электронной коммерции и обучению работе с маркетплейсами.

"Свободного доступа к курсам не было. Доступ есть у меня, у команды и у тех, кто их купил. Если человек не приобретал курс, он не может просто так получить к нему доступ", - пояснил он.

Он уточнил, что обучение было связано с работой на таких платформах, как Wildberries, Ozon и Kaspi, и включало вопросы электронной торговли.

При этом Дархан Жолшыбеков подтвердил, что ранее привлекался к административной ответственности за проведение розыгрышей.

"Знаете, меня не сразу привлекли, потому что сначала был вот этот поток. Через сутки пришёл административный штраф, потом была апелляция. В целом это всё долго длилось", – рассказал он.

Кроме того, свидетель затруднился однозначно ответить на вопрос о том, знали ли фигуранты дела о возможной ответственности за проведение лотерей без лицензии.

"Я думаю, да. Но утверждать на сто процентов я не могу. Я сейчас тоже в такой позиции, что могу сказать только "думаю, да"", – отметил он.

Согласно материалам дела, блогерам вменяются несколько статей Уголовного кодекса Казахстана. В частности, речь идёт о статье 214 - незаконное предпринимательство, а также статье 218 - легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем.