Известный блогер дает показания в суде по делу семьи Жанабыловых
В ходе очередного заседания в качестве свидетеля был допрошен блогер Дархан Жолшыбеков.
В Астане продолжается судебный процесс по делу блогеров Ерболата Жанабылова и его супруги Эльмиры Толегеновой, передает BAQ.KZ.
Как сообщил Жолшыбеков в суде, он знаком с семьей Жанабыловых с 2019–2020 годов. По его словам, их общение носило дружеский характер.
Свидетель также рассказал, что ранее сам занимался продажей обучающих курсов и проводил розыгрыши. По его словам, курсы были посвящены электронной коммерции и обучению работе с маркетплейсами.
"Свободного доступа к курсам не было. Доступ есть у меня, у команды и у тех, кто их купил. Если человек не приобретал курс, он не может просто так получить к нему доступ", - пояснил он.
Он уточнил, что обучение было связано с работой на таких платформах, как Wildberries, Ozon и Kaspi, и включало вопросы электронной торговли.
При этом Дархан Жолшыбеков подтвердил, что ранее привлекался к административной ответственности за проведение розыгрышей.
"Знаете, меня не сразу привлекли, потому что сначала был вот этот поток. Через сутки пришёл административный штраф, потом была апелляция. В целом это всё долго длилось", – рассказал он.
Кроме того, свидетель затруднился однозначно ответить на вопрос о том, знали ли фигуранты дела о возможной ответственности за проведение лотерей без лицензии.
"Я думаю, да. Но утверждать на сто процентов я не могу. Я сейчас тоже в такой позиции, что могу сказать только "думаю, да"", – отметил он.
Согласно материалам дела, блогерам вменяются несколько статей Уголовного кодекса Казахстана. В частности, речь идёт о статье 214 - незаконное предпринимательство, а также статье 218 - легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем.
Дело блогера Ерболата Жанабылова началось с розыгрышей автомобилей, денег и ценных призов, которые проводились через Instagram-аккаунт zhanabylov_e. Для участия подписчикам предлагалось заплатить 30 тысяч тенге якобы за "обучающие курсы" компании ТОО “Zhana Business”.
Сначала дело рассматривалось в суде по административным правонарушениям. Блогера привлекли по ч. 6 ст. 445-1 КоАП РК - проведение лотереи лицом, не являющимся оператором. Позже административное дело закрыли, поскольку были выявлены признаки уголовного правонарушения. Материалы передали в департамент экономических расследований Астаны. По версии следствия, под видом онлайн-курсов фактически проводилась нелицензированная лотерея, а деньги участников формировали призовой фонд.
По данным АФМ, таким образом супруги получили 247,5 млн тенге. Суд санкционировал арест 10 автомобилей, включая Lamborghini Urus и Lexus LX 600, а также 17 iPhone. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
