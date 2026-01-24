Известный юрист предложил устранить риск политизации религии в Казахстане
Союз юристов Казахстана выступил с предложением четко закрепить в Конституции принцип отделения религии от государства, передаёт BAQ.KZ.
На первом заседании Комиссии по конституционной реформе, проходящем в столице, председатель Союза юристов Казахстана Серик Акылбай заявил о необходимости более ясно прописать норму об отделении религии от государства в Основном законе.
По его словам, несмотря на то что принцип светскости уже закреплен в Конституции, он сформулирован недостаточно четко, что может приводить к различным трактовкам.
"Отделение религии от государства определяет границы участия религиозных объединений в осуществлении публичной власти, а также пределы вовлеченности государства в религиозную сферу", — отметил Серик Акылбай.
Он также подчеркнул, что такая норма не ограничивает свободу совести, а, напротив, служит ее правовой гарантией.
