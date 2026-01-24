Союз юристов Казахстана выступил с предложением четко закрепить в Конституции принцип отделения религии от государства, передаёт BAQ.KZ.

На первом заседании Комиссии по конституционной реформе, проходящем в столице, председатель Союза юристов Казахстана Серик Акылбай заявил о необходимости более ясно прописать норму об отделении религии от государства в Основном законе.

По его словам, несмотря на то что принцип светскости уже закреплен в Конституции, он сформулирован недостаточно четко, что может приводить к различным трактовкам.

"Отделение религии от государства определяет границы участия религиозных объединений в осуществлении публичной власти, а также пределы вовлеченности государства в религиозную сферу", — отметил Серик Акылбай.

Он также подчеркнул, что такая норма не ограничивает свободу совести, а, напротив, служит ее правовой гарантией.

Напомним, в Астане прошло первое заседание Комиссии по конституционной реформе.