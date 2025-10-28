В Казахстане ведется работа по созданию отраслевой платформы "Единая государственная система управления топливно-энергетическим комплексом" (EnergyTech). Новый цифровой проект объединит все сферы топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в единую экосистему управления, соответствующую требованиям QazTech, сообщил на заседании Правительства министр энергетики РК Ерлан Аккенженов, передает BAQ.KZ.

"Полномасштабная разработка и ввод в промышленную эксплуатацию планируется в период 2026-2027 годах. В текущем году в эксплуатации находятся 7 цифровых сервисов, две из которых в энергетическом секторе. Это - цифровой сервис мониторинга подготовки и прохождения осенне-зимнего периода, а также цифровой сервис по утверждению предельного тарифа", - сказал министр.

Ранее сообщлось, что ИИ технологии будут применять в топливно-энергетическом комплексе.