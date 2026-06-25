С начала 2026 года карьерные центры помогли найти работу более 200 тысячам казахстанцев.

По состоянию на 1 июня трудоустроены 200,4 тысячи человек. Среди них 75 тысяч молодых людей и 81 тысяча женщин.

Как отметили в ведомстве, в рамках национальных проектов и региональных программ в этом году планируется создать 40,4 тысячи новых рабочих мест. На сегодняшний день уже создано около 8 тысяч таких вакансий.

Особое внимание уделяется поддержке социально уязвимых категорий населения. Так, услугами карьерных центров воспользовались 17,4 тысячи граждан с инвалидностью, из которых 6,4 тысячи уже трудоустроены. Более 3,8 тысячи человек прошли обучение основам предпринимательства и получили новые навыки на платформе Skills Enbek.

Также помощь в трудоустройстве получили многодетные семьи. Из 17,2 тысячи обратившихся работу нашли 6,1 тысячи человек.

Кроме того, с начала года профориентацию прошли 170,6 тысячи казахстанцев, в том числе 138 тысяч граждан, находившихся в поиске работы.

В Минтруда отметили, что к 2029 году планируется увеличить долю качественных рабочих мест до 45 процентов.

Ранее Минфин запустил новый онлайн сервис для бизнеса.