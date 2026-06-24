КазАвтоЖол предупредил казахстанцев о фейковых SMS-сообщениях от имени KazToll.

По данным компании, в последнее время пользователи платных дорог получают сообщения с требованием погасить якобы имеющуюся задолженность за проезд. В SMS содержатся ссылки на подозрительные сайты, внешне похожие на официальный ресурс KazToll.

В компании подчеркнули, что официальный сайт системы взимания платы за проезд — kaztoll.kz. При этом ссылки с другими адресами, включая сайты наподобие kaztoll.nbvntrqz.cfd/com, не имеют отношения ни к KazToll, ни к национальной компании.

В КазАвтоЖол предупредили, что переход по таким ссылкам может привести к утечке персональных данных, реквизитов банковских карт и потере денежных средств.

Водителям рекомендуют соблюдать меры цифровой безопасности:

не переходить по ссылкам из подозрительных SMS-сообщений и мессенджеров;

не вводить данные банковских карт, ИИН, пароли и коды подтверждения на неизвестных сайтах;

внимательно проверять адрес сайта перед оплатой;

оплачивать проезд только через официальный сайт kaztoll.kz;

не отвечать на подозрительные сообщения и не передавать личные данные;

уточнять информацию через официальные каналы АО «НК «ҚазАвтоЖол» или контакт-центр 1403.

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