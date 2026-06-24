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КазАвтоЖол предупредил казахстанцев о новой схеме мошенничества

Злоумышленники требуют оплатить несуществующую задолженность за проезд по платным дорогам и направляют на фейковые сайты.

Сегодня 2026, 15:48
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BAQ.kz Сегодня 2026, 15:48
Сегодня 2026, 15:48
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Фото: BAQ.kz

КазАвтоЖол предупредил казахстанцев о фейковых SMS-сообщениях от имени KazToll.

По данным компании, в последнее время пользователи платных дорог получают сообщения с требованием погасить якобы имеющуюся задолженность за проезд. В SMS содержатся ссылки на подозрительные сайты, внешне похожие на официальный ресурс KazToll.

В компании подчеркнули, что официальный сайт системы взимания платы за проезд — kaztoll.kz. При этом ссылки с другими адресами, включая сайты наподобие kaztoll.nbvntrqz.cfd/com, не имеют отношения ни к KazToll, ни к национальной компании.

В КазАвтоЖол предупредили, что переход по таким ссылкам может привести к утечке персональных данных, реквизитов банковских карт и потере денежных средств.

Водителям рекомендуют соблюдать меры цифровой безопасности:

  • не переходить по ссылкам из подозрительных SMS-сообщений и мессенджеров;
  • не вводить данные банковских карт, ИИН, пароли и коды подтверждения на неизвестных сайтах;
  • внимательно проверять адрес сайта перед оплатой;
  • оплачивать проезд только через официальный сайт kaztoll.kz;
  • не отвечать на подозрительные сообщения и не передавать личные данные;
  • уточнять информацию через официальные каналы АО «НК «ҚазАвтоЖол» или контакт-центр 1403.

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