КазАвтоЖол предупредил казахстанцев о новой схеме мошенничества
Злоумышленники требуют оплатить несуществующую задолженность за проезд по платным дорогам и направляют на фейковые сайты.
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КазАвтоЖол предупредил казахстанцев о фейковых SMS-сообщениях от имени KazToll.
По данным компании, в последнее время пользователи платных дорог получают сообщения с требованием погасить якобы имеющуюся задолженность за проезд. В SMS содержатся ссылки на подозрительные сайты, внешне похожие на официальный ресурс KazToll.
В компании подчеркнули, что официальный сайт системы взимания платы за проезд — kaztoll.kz. При этом ссылки с другими адресами, включая сайты наподобие kaztoll.nbvntrqz.cfd/com, не имеют отношения ни к KazToll, ни к национальной компании.
В КазАвтоЖол предупредили, что переход по таким ссылкам может привести к утечке персональных данных, реквизитов банковских карт и потере денежных средств.
Водителям рекомендуют соблюдать меры цифровой безопасности:
- не переходить по ссылкам из подозрительных SMS-сообщений и мессенджеров;
- не вводить данные банковских карт, ИИН, пароли и коды подтверждения на неизвестных сайтах;
- внимательно проверять адрес сайта перед оплатой;
- оплачивать проезд только через официальный сайт kaztoll.kz;
- не отвечать на подозрительные сообщения и не передавать личные данные;
- уточнять информацию через официальные каналы АО «НК «ҚазАвтоЖол» или контакт-центр 1403.
Как оспорить кредит, оформленный мошенниками, читайте в материале.
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