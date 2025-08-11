Бас-гитарист мировой звезды, Пастор Фанк, неожиданно оказался в гостях у обычной казахской семьи, передает BAQ.KZ.

Всё началось с того, что племянник алматинки Боты — Кайсар — играл в баскетбол возле отеля, где остановилась команда Джей Ло. Замеченный музыкантом мяч стал началом разговора, а затем — приглашения домой. К удивлению семьи, Пастор Фанк с радостью согласился.

"Мы были в шоке. Но по казахской традиции не отпустили гостя с пустыми руками — вручили саркыт", — поделилась Бота в соцсетях.

На видео, уже разлетевшемся по Instagram, видно, как гитарист уходит с пакетом угощений. Пользователи не скрывают восторга: кто-то шутит, что у музыканта "точно есть казахская кровь", кто-то удивляется его простоте, а кто-то уже называет эту историю "лучшей новостью недели".

Ранее мы писали о том, что кузнечик стал звездой концерта Дженнифер Лопес в Алматы.