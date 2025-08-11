Джей Ло и алматинский кузнечик — момент с концерта попал в мировые СМИ
Кузнечик стал звездой концерта Дженнифер Лопес в Алматы.
Во время концерта Дженнифер Лопес на Центральном стадионе Алматы произошёл забавный инцидент, который разлетелся по соцсетям и даже попал в американские СМИ, передает BAQ.KZ.
Когда камера снимала певицу крупным планом, на её обнажённую шею приземлился крупный кузнечик. Момент увидели тысячи зрителей на большом экране. Джей Ло спокойно продолжила петь, а затем эффектно сбросила насекомое, вызвав бурю аплодисментов.
Видео, опубликованное блогером Артуром Аскарулы, быстро стало вирусным.
Пользователи шутят: "Даже кузнечик побывал на концерте Джей Ло, а я нет", "VIP-место без билета", "Счастливчик!". Другие отметили профессионализм артистки: "Королева", "Без паники, дотянула ноту до конца".
Инцидент уже освещён такими изданиями, как People, Hello, Daily Mail, Parade и другими.
Это второй концерт Дженнифер Лопес в Казахстане: первый прошёл 1 августа в Астане.
