Как будут распределяться образовательные гранты по специальностям в Казахстане
Объем грантов останется неизменным на три года.
В ближайшие три года количество образовательных грантов в Казахстане останется на прежнем уровне. Однако их распределение по специальностям будет ежегодно корректироваться с учётом приоритетов экономики и потребностей рынка труда. Об этом рассказали представители МНВО РК на площадке СЦК. Подробнее – в материале BAQ.KZ.
Распределение будет меняться по программам. При этом внутри уже утверждённого объёма распределение грантов может меняться в зависимости от приоритетов экономики и потребностей рынка труда.
"Если, допустим, в этом году востребованы специалисты в сфере обрабатывающей промышленности, то при распределении грантов этот фактор будет учтён. В следующий год в приоритете могут быть педагогические специальности. Однозначно каждый год при распределении грантов учитывается потребность экономики", – отметили в министерстве.
Таким образом, количество грантов сохраняется, однако их направление по образовательным программам ежегодно корректируется под стратегические запросы страны.
