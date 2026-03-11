Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев рассказал, кто контролирует состояние редких и исчезающих видов растений в Казахстане, передает BAQ.kz.

Министр сообщил об этом в кулуарах Мажилиса, отвечая на вопросы журналистов о защите редких видов растений.

По его словам, наблюдение за растительным миром - это ежедневная работа специалистов, которая требует научного подхода и постоянного обновления данных.

«По редким исчезающим видам растений список обновляется в течение определенного времени. Занимается и мониторит состояние растительного мира у нас Институт ботаники. Эта работа проводится ежедневно», — отметил Нысанбаев.

Глава Минэкологии подчеркнул, что именно профессиональные наблюдения ученых позволяют своевременно фиксировать изменения в природе и принимать меры для защиты редких растений.

«Профессиональные наблюдения и исследования специалистов позволяют оперативно реагировать на угрозы для редких растений. Это крайне важно для сохранения биоразнообразия», — добавил министр.

По его словам, специалисты регулярно проводят научные исследования и анализируют состояние флоры, чтобы вовремя выявлять риски для редких видов.

Ранее мы писали, что в Казахстане действует запрет на сбор редких растений. В частности, подснежники и некоторые виды тюльпанов находятся под охраной государства, и за их сбор предусмотрена ответственность. Минэкологии призывает граждан бережно относиться к природе и не срывать растения, занесенные в списки редких и исчезающих видов.