Как Халық Кеңесі будет скреплять центр и регионы рассказал политический эксперт

Политический эксперт Виталий Колточник предлагает рассматривать Халық Кеңесі прежде всего через фундаментальную норму новой Конституции: народ Казахстана является единственным источником государственной власти и носителем суверенитета. Это принципиальная формула, и, по его мнению, важно, чтобы она существовала не только на уровне Основного закона, но и получала конкретные механизмы реализации.

Выборы и референдум дают гражданам возможность непосредственно выражать свою волю. Халық Кеңесі, по словам эксперта, добавляет к этому постоянно действующий канал общественного представительства между электоральными циклами.

«Поэтому я вижу в нем своего рода институциональное пространство народного суверенитета. Регионы, общественные структуры, профессиональные и этнокультурные сообщества получают площадку, через которую их интересы и предложения могут выходить на общенациональный уровень. Қазақстан Халық Кеңесі по определению занимает особое место в системе Справедливого Казахстана и Слышащего государства, связывая конституционный принцип народовластия с повседневной практикой госуправления и общественным контролем», – отмечает Виталий Колточник.

По мнению эксперта, Халық Кеңесі может стать институтом политической связности страны и одним из механизмов реализации общественного контроля, объединяя центр и регионы, маслихаты и общественные советы, гражданский сектор, профессиональные и этнокультурные сообщества. Именно сочетание этих полномочий и уровней представительства, считает Колточник, делает казахстанскую модель особой.

Одной из задач нового органа эксперт считает объединение различных общественных интересов в общенациональной повестке государственной политики. По его оценке, Халық Кеңесі де-факто становится институтом общественной власти и одним из механизмов реализации концепции Слышащего государства. Предложение, возникшее в регионе, профессиональном сообществе или гражданской среде, должно получать понятный маршрут: общественное обсуждение, экспертная проработка, профильная работа внутри организации и далее, при необходимости, законодательная инициатива или предложение госорганам.

«Ключевое значение здесь приобретает взаимодействие с общественными советами. На первой сессии была поставлена задача выстраивать через Халық Кеңесі более системную модель общественного контроля и совершенствовать соответствующее законодательство. Есть и еще одна функция, которую я считаю очень перспективной: Халық Кеңесі способен стать своеобразной фабрикой общественно-государственных смыслов», – говорит спикер.

В Халық Кеңесі представлены авторитетные деятели с разным региональным, профессиональным, социальным и культурным опытом. Их задача, по мнению эксперта, не только в фиксации проблем, но и в переводе общественных настроений на язык ценностей, идей и долгосрочных государственных ориентиров. Тем более что на первой сессии Президент прямо связал новую Конституцию с основными ориентирами национальной идеологии и предложил использовать потенциал организации, в частности, при разработке новой Концепции единства и согласия.

Одним из первых испытаний для нового института Колточник называет досрочные выборы маслихатов. По его мнению, политическое значение Халық Кеңесі в такой ситуации будет заключаться в поддержании непрерывного диалога с территориями. Избирательная кампания неизбежно сосредоточивает внимание на кандидатах, программах и расстановке сил. При этом повседневные вопросы жителей продолжают требовать реакции. Через общественные советы местного уровня, взаимодействие с которыми закреплено в законе, Халық Кеңесі, например, сможет собирать эти запросы и сохранять их в общенациональной повестке.

«Есть и вопрос преемственности обязательств. После обновления депутатского корпуса людям необходимо понимать, что происходит с уже поднятыми проблемами: ремонтом школы, водоснабжением, качеством дорог. Халық Кеңесі мог бы обобщать такие обращения, отслеживать ответы уполномоченных органов и помогать новым составам маслихатов быстрее включаться в обсуждение накопившихся задач», – продолжает спикер.

Бывшие парламентарии знают механику законотворчества и взаимодействия государственных институтов. Люди, работавшие в АНК, обладают опытом межэтнического диалога, общественного согласия и работы с регионами. Президент отдельно говорил о сохранении лучших практик и инфраструктурного опыта Ассамблеи в деятельности нового органа.

При этом Қазақстан Халық Кеңесі требует более широкого типа мышления: здесь необходимо видеть одновременно законодательную сторону вопроса, общественные настроения, специфику регионов и интересы разных социальных групп. По мнению эксперта, речь идет о переносе накопленного институционального опыта в работу нового органа. Профессиональная память прежних институтов может усилить Халық Кеңесі, если она работает на новую модель, без воспроизводства старых форматов.

«Интересна фигура председателя. Считаю серьезным плюсом, что во главе такой организации оказался человек со стороны, что для такого разнородного органа создает дополнительную дистанцию от групповых интересов и позволяет председателю выполнять прежде всего роль модератора, арбитра и связующего звена. Причем председатель сам зависит от Халық Кеңесі: он избирается тайным голосованием, а механизм прекращения его полномочий также предусматривает инициативу членов организации. Это важный элемент взаимного баланса. Другой важный элемент – ротация заместителей председателя. Она препятствует превращению руководства в закрытую постоянную группу и позволяет различным частям структуры поочередно включаться в управление», – говорит Виталий Колточник.

Еще один фактор, на который обращает внимание эксперт, – разделение политического и общественного руководства и повседневного администрирования. Этим занимается Секретариат, который имеет статус государственного органа, а его руководитель одновременно является заместителем председателя и назначается из числа лиц, не являющихся членами Қазақстан Халық Кеңесі.

По мнению Колточника, такая модель позволяет обеспечить профессиональную преемственность работы независимо от ротации внутри самого Халық Кеңесі.

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