В Министерстве сельского хозяйства РК разъяснили порядок получения земель сельскохозяйственного назначения и сообщили, что вся информация о свободных участках и конкурсах находится в открытом доступе. Об этом на брифинге в СЦК заявил председатель Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК Мурат Темиржанов, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, земельные ресурсы являются стратегическим активом государства, поэтому процессы их распределения поэтапно переводятся в цифровой формат.

– Мы завершили цифровую сельскохозяйственную карту и запускаем информационную систему по управлению земельными ресурсами. В ней будет размещаться информация о землепользовании, за исключением персональных данных физических лиц", – сообщил Темиржанов.

В ведомстве пояснили, что сельхозземли сегодня предоставляются только через конкурс – в краткосрочную или долгосрочную аренду. Для участия необходимо соответствовать ряду требований.

Если речь идёт о пашне, заявитель должен располагать сельскохозяйственной техникой. Для получения пастбищ обязательным условием является наличие поголовья скота. Во всех случаях требуется профильное образование. Перечень требований опубликован в открытом доступе.

Как уточнили в МСХ, все конкурсные заявки размещаются на сайтах акиматов районов и областей, а также на ресурсах профильных госорганов. Информация обновляется ежедневно, что позволяет отслеживать наличие свободных земельных участков и условия участия в конкурсах.

Также в министерстве сообщили, что в рамках цифровизации со следующего года земельные комиссии будут упразднены, а подача заявок станет полностью электронной.

– Граждане смогут подать заявку через ЦОН или со смартфона, не посещая госорганы. Уже в январе мы автоматизировали ряд услуг, включая продление права аренды земель, – отметил глава комитета.

По его словам, это позволит сократить бюрократические процедуры и сделать процесс распределения земли максимально прозрачным.