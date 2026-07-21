На участке автомобильной дороги Алматы – Бишкек от Алматы до Каскелена стартовали строительно-монтажные работы по расширению проезжей части до восьми полос движения, передает BAQ.KZ.

Проект реализуется во исполнение поручений Главы государства и направлен на увеличение пропускной способности одной из самых загруженных автодорог страны, снижение транспортной нагрузки и повышение безопасности дорожного движения.

В рамках модернизации 8-километрового участка трассы предусмотрено строительство современной транспортной инфраструктуры. Здесь появятся девять надземных пешеходных переходов общей протяженностью 527 метров, две разворотные транспортные развязки общей протяженностью 282 метра, 23 автобусные остановки с павильонами, наружное освещение протяженностью 12,9 километра, водопропускные сооружения, более 18,5 километра металлического барьерного ограждения и 305 дорожных знаков.

На объекте уже задействованы экскаваторы, бульдозеры, автосамосвалы, фронтальные погрузчики, автогрейдеры и другая специальная техника. В настоящее время строители выполняют подготовительные работы: снимают плодородный слой грунта, расчищают территорию в пределах полосы отвода и готовят участок к основному этапу строительства.

Ожидается, что после завершения проекта будут устранены существующие инфраструктурные ограничения, а также созданы условия для дальнейшего роста грузового и пассажирского трафика между Алматы и Алматинской областью.

Что еще известно

О планах расширить участок автодороги Алматы – Каскелен до восьми полос стало известно 15 июля после совещания под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова, посвященного исполнению поручений Президента Касым-Жомарта Токаева. Тогда глава правительства поручил подрядчику мобилизовать технику и персонал и приступить к строительству с 20 июля.

По данным Министерства транспорта, после завершения проекта пропускная способность участка увеличится в два раза, а завершить строительство планируется до декабря 2027 года. Финансирование будет осуществляться через Банк развития Казахстана.

Необходимость расширения дороги связана с высокой транспортной нагрузкой. По данным акимата Алматы, ежедневно в город въезжает около 300 тысяч автомобилей, а общий транспортный поток превышает 1 миллион машин. Интенсивность движения на участке Алматы – Каскелен достигает 60 тысяч автомобилей в сутки, что делает его одним из самых загруженных в Алматинской агломерации.