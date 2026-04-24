В Казахстане планируют внедрить Единый реестр повесток для призывников, передает BAQ.kz.

В Министерстве обороны РК под председательством главы ведомства, генерал-лейтенанта авиации Даурена Косанова, прошло межведомственное совещание по вопросам совершенствования системы призыва.

Единый реестр повесток

Одним из ключевых решений стало внедрение Единого реестра повесток. Новая система позволит повысить эффективность оповещения граждан и сделать призывную кампанию более прозрачной.

«Создание Единого реестра повесток позволит вывести систему оповещения на качественно новый уровень. Мы формируем современный механизм, обеспечивающий своевременное информирование граждан», - отметил министр обороны.

Цифровизация и обмен данными

В рамках реформы планируется интеграция информационных систем различных государственных органов. Это позволит оперативно обмениваться данными и повысить эффективность всей системы призыва.

В обсуждении приняли участие представители министерств юстиции, здравоохранения, цифрового развития, транспорта и других ведомств.

Меры для уклонистов

Также рассматривается введение временных ограничительных мер в отношении граждан, систематически уклоняющихся от призыва.

В Минобороны подчеркнули, что такие меры будут применяться только в рамках действующего законодательства и носить временный характер.

Повышение привлекательности службы

Отдельно обсуждались инициативы по повышению привлекательности срочной службы. Среди предложений - увеличение денежного довольствия и расширение социальных гарантий для военнослужащих.

Ранее в Министерстве обороны прокомментировали информацию о якобы принудительном призыве. Заместитель министра обороны Асқар Мустабеков пояснил, что речь шла о частном случае в Астане.

По его словам, молодой человек неоднократно получал SMS-уведомления, однако не явился в военкомат, после чего был разыскан уполномоченными органами.

Напомним, ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором, как утверждалось, молодых людей забирают в армию прямо с улицы. На кадрах видно, как одного из них сопровождают сотрудники полиции и мужчины в гражданской одежде.