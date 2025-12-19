Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев прокомментировал решение CITES об исключении нулевой экспортной квоты по дериватам сайгака, передает BAQ.KZ.

По его словам, речь идет не о свободной торговле, а о переходе к строго регулируемому механизму экспорта.

Ключевое условие — система прослеживаемости: маркировка, чипирование и учет дериватов. Министр уточнил, что на три года установлен лимит, а Казахстан уже внедряет маркировку с 2023 года.

"Всё чипируется, каждая единица сегодня стоит на учёте", - сказал министр.

Следующий этап, отметил Нысанбаев, — интеграция систем прослеживаемости со страной-потребителем, прежде всего с Китаем, чтобы дериваты отслеживались от места добычи до места переработки и импорта.

"Это очень важный вопрос, поэтому говорить о свободной торговле — речи не может быть", — заключил министр.

Ранее сообщалось, что продукция из мяса сайгаков может появиться в супермаркетах.