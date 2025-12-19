Как Казахстан будет контролировать экспорт дериватов сайгака
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев прокомментировал решение CITES об исключении нулевой экспортной квоты по дериватам сайгака, передает BAQ.KZ.
По его словам, речь идет не о свободной торговле, а о переходе к строго регулируемому механизму экспорта.
Ключевое условие — система прослеживаемости: маркировка, чипирование и учет дериватов. Министр уточнил, что на три года установлен лимит, а Казахстан уже внедряет маркировку с 2023 года.
"Всё чипируется, каждая единица сегодня стоит на учёте", - сказал министр.
Следующий этап, отметил Нысанбаев, — интеграция систем прослеживаемости со страной-потребителем, прежде всего с Китаем, чтобы дериваты отслеживались от места добычи до места переработки и импорта.
"Это очень важный вопрос, поэтому говорить о свободной торговле — речи не может быть", — заключил министр.
Ранее сообщалось, что продукция из мяса сайгаков может появиться в супермаркетах.
Самое читаемое
- Сенат принял в первом чтении поправки о запрете пропаганды ЛГБТ
- Отбасы банк централизовал распределение жилья: как это влияет на очередников
- Лжесотрудники госслужб оформили кредиты на жителя Петропавловска
- Сенат ужесточил правила аренды электросамокатов в Казахстане
- Трое казахстанцев выступят в основной сетке Juniors Australian Open-2026