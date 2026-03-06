Председатель Национального банка Тимур Сулейменов прокомментировал вопрос о том, как ситуация на Ближнем Востоке может отразиться на доходах бюджета и Национального фонда Казахстана, передает BAQ.KZ.

Глава Нацбанка подчеркнул, что рост цен на нефть оказывает положительное влияние на экономику Казахстана, однако этот эффект проявляется не сразу, поскольку значительная часть поставок осуществляется по заранее заключённым контрактам.

"Более 50% экспортной выручки и более 30% доходов бюджета и Нацфонда формируются за счет нефти. Поэтому базово, конечно, когда цена на нефть растет, это увеличивает и экономическую активность, то есть с точки зрения вклада нефтегазового сектора в ВВП — это увеличивает поступления в Национальный фонд и бюджет. Ясно, что это не происходит одномоментно. Рынок нефти контрактуется заранее. Здесь многое будет зависеть от того, насколько долго этот военный конфликт будет продолжаться", — сказал Сулейменов на брифинге в Нацбанке.

Ранее Нацбанк сохранил базовую ставку на прежнем уровне - 18,0% годовых с коридором +/- 1 п.п.

"Решение опирается на результаты прогнозного раунда, обновленные оценки основных макроэкономических показателей и баланса рисков инфляции", - говорится в сообщении.

В Национальном банке отметили, что возможность снижения базовой ставки будет рассматриваться во второй половине 2026 года.