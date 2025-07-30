Национальный Банк Казахстана зафиксировал тревожный рост случаев вовлечения граждан в преступные схемы, известные как "дропперство", передает BAQ.KZ.

Особенно уязвимыми оказались подростки и пенсионеры — их злоумышленники активно используют как инструмент для вывода и обналичивания украденных средств.

Сценарий обмана чаще всего начинается в социальных сетях и мессенджерах, где мошенники публикуют объявления о "легком заработке". Жертве предлагают открыть банковскую карту или предоставить данные уже имеющейся, в том числе номер, срок действия, CVV-код и даже доступ к мобильному банкингу. Взамен обещают денежное вознаграждение или "работу без риска".

После получения доступа к реквизитам злоумышленники используют карту в незаконных операциях: через нее проходят похищенные деньги, которые затем обналичиваются. Таким образом, владелец карты становится дроппером — участником преступной схемы. При этом многие из них не осознают, что подобные действия являются уголовным преступлением и могут повлечь серьёзные последствия.

Национальный Банк напоминает: участие в подобных схемах карается законом. За передачу банковских реквизитов третьим лицам предусмотрена уголовная ответственность в соответствии с Уголовным кодексом РК.

Гражданам настоятельно рекомендуют быть осторожными, не делиться данными банковских карт и аккаунтов, а при малейших подозрениях обращаться за консультацией к сотрудникам банка. В случае навязчивых предложений "сдачи карты в аренду" или "работы с переводами" следует немедленно сообщить об этом в правоохранительные органы.

Получить консультацию можно в Контакт-центре Национального Банка по короткому номеру 1477.

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