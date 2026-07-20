Кайли Дженнер, Бекхэмы и Том Круз: кто поздравил Испанию, и кто приехал на финал

Сборная Испании под руководством Луиса де ла Фуэнте вновь вписала свое имя в историю мирового футбола. В финале чемпионата мира испанцы с минимальным счетом 1:0 обыграли Аргентину и во второй раз стали сильнейшей командой планеты. Первый триумф "Красная фурия" праздновала в 2010 году в ЮАР, а спустя 16 лет вновь подняла над головой главный футбольный трофей.

Победа Испании мгновенно стала одной из главных тем мировых социальных сетей. Поздравления команде начали поступать буквально через несколько минут после финального свистка. Политики, спортсмены, актеры, музыканты и миллионы болельщиков со всего мира делились эмоциями, называя этот успех историческим. О том, как мир встретил новый триумф Испании, – в материале корреспондента BAQ.KZ.

Одним из первых на победу национальной команды отреагировал испанский теннисист, многократный чемпион турниров Большого шлема Карлос Алькарас. В своих социальных сетях он эмоционально написал всего одно слово:

«¡Vamoooooos!!!!» («Вперёд!!!»)

Несколько букв стали отражением эмоций миллионов испанцев, которые всю ночь праздновали исторический успех своей сборной.

Легенда мирового тенниса Рафаэль Надаль также поздравил сборную Испании. Он опубликовал видео с празднованием футболистов и выразил восхищение игрой национальной команды.

Для Надаля, как и для многих испанских спортсменов, этот титул стал символом нового поколения победителей, которое продолжает спортивные традиции страны.

Президент ФИФА Джанни Инфантино одним из первых официально поздравил новых чемпионов мира.

По его словам, Испания полностью заслужила победу после напряженного финального матча против Аргентины.

Инфантино также назвал решающую встречу турнира великолепным финалом, который стал достойным завершением чемпионата мира.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gianni Infantino - FIFA President (@gianni_infantino)

К поздравлениям неожиданно присоединился и американский предприниматель Илон Маск.

В социальной сети X он опубликовал короткое сообщение. Несмотря на лаконичность публикации, она быстро набрала сотни тысяч просмотров и стала одной из самых обсуждаемых записей вечера.

🇪🇸 🇪🇸 Congratulations Spain!! 🇪🇸 🇪🇸 – Elon Musk (@elonmusk) July 19, 2026

Известный испанский актер Антонио Бандерас назвал победу национальной команды выдающимся достижением.

Он поблагодарил футболистов за характер, самоотдачу и спортивный дух, отметив, что вся Испания сегодня испытывает чувство огромной гордости.

Бывший полузащитник сборной Германии Тони Кроос также отреагировал на победу Испании в финале чемпионата мира. В своем аккаунте в X он опубликовал лаконичное сообщение: «Football won» («Футбол победил»).

Многие болельщики восприняли эти слова как поздравление испанской сборной и признание того, что именно Испания заслуженно завоевала титул, продемонстрировав лучший футбол на турнире.

Football won – Toni Kroos (@ToniKroos) July 19, 2026

Испанская спортивная журналистка Сара Карбонеро также отреагировала на историческую победу сборной Испании.

В своих социальных сетях она опубликовала изображение с надписью «Todo empieza de nuevo» («Всё начинается заново») и отметила годы 2010 / 2026, проведя параллель между первым и вторым чемпионскими титулами национальной команды.

Испанская модель Инес Гарсия Сантос поздравила Ламина Ямаля с победой на чемпионате мира. В Instagram она написала: «Ты сделал это. Поздравляю, любовь моя, ты – чемпион мира». Футболист ответил ей: «Я люблю тебя».

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Кто из звезд был на матче

Финальный матч посетила испанская королевская семья – король Филипп VI, королева Летисия, принцесса Леонор и инфанта София.

После финального свистка они спустились к футболистам, поздравили команду с победой и разделили с игроками радость завоевания второго чемпионского титула.

Кадры празднования быстро стали одними из самых популярных фотографий после финала.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Casa de Su Majestad el Rey (@casareal.es)

Финальный матч посетили многие мировые знаменитости, среди которых Тимоти Шаламе, Кайли Дженнер, Том Круз, Дэвид и Виктория Бекхэм, Аня Тейлор-Джой и другие. Звёздные гости наблюдали за игрой с трибун и вместе с болельщиками разделили атмосферу футбольного праздника.

Фото: AFR

Семья Бекхэмов и Том Круз. Фото: AFR

Американо-британская актриса и модель Аня Тейлор-Джон. Фото: AFR

Испания стала двукратным чемпионом мира. Ранее команда Луиса де ла Фуэнте поочередно обыграла Австрию (3:0), Португалию (1:0), Бельгию (2:1) и Францию (2:0). Предыдущий титул испанцы завоевали в 2010 году.

Испания стала двукратным чемпионом мира, уверенно пройдя путь к титулу. Команда Луиса де ла Фуэнте поочередно обыграла Австрию (3:0), Португалию (1:0), Бельгию (2:1), Францию (2:0), а в финале оказалась сильнее Аргентины – 1:0.

Спустя 16 лет после триумфа в ЮАР "Красная фурия" вновь вернулась на вершину мирового футбола, а ее победу уже называют одной из самых ярких страниц в современной истории испанского спорта.

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