Министерство финансов разработало проект приказа о предоставлении банками информации о счетах граждан и компаний в органы государственных доходов. Документ подготовлен в рамках нового Налогового кодекса, который вступит в силу с 1 января 2026 года. Как при этих изменениях будет обеспечено сохранение банковской тайны и как это повлияет на клиентов? Подробнее в материале корреспондента BAQ.KZ.

Без дополнительных обязанностей

В Министерстве финансов пояснили, что новый приказ реализует нормы Налогового кодекса, который вступит в силу с 1 января 2026 года, и не вводит дополнительных обязанностей для банков. Как и раньше, банки предоставляют налоговым органам сведения о наличии счетов, их номерах, остатках и движении денег по ним - и делают это строго в случаях, прямо предусмотренных законодательством.

Согласно проекту и новому Налоговому кодексу, банки обязаны в течение 10 рабочих дней по запросу налоговых органов предоставлять сведения о наличии банковских счетов и их номерах, информацию об остатках и движении денег по этим счетам, данные о выданных кредитах физическим лицам, которые обязаны подавать декларации об активах, доходах и имуществе, а также сведения об итоговой сумме денег, поступивших на счёт физического лица, если операции имеют признаки предпринимательской деятельности согласно специально утверждённым критериям.

В Министерстве финансов также добавили, что Комитет государственных доходов при получении сведений будет строго соблюдать требования о неразглашении и недопущении утечки информации, составляющей налоговую, банковскую и иную охраняемую законом тайну.

Кого будут проверять автоматически

На вопрос, есть ли категории граждан, которые будут проверяться автоматически (например, госслужащие, депутаты, участники госконтрактов или лица с высоким финансовым риском), в Министерстве пояснили, что органы госдоходов направляют запросы в банки по таким лицам, а после получения ответов проводят камеральный контроль по всем физическим лицам, указанным в этих сведениях.

Во время камерального контроля налоговики просто сверяют данные из банков с декларациями и информацией других госорганов. Цель - дать человеку возможность самому выполнить свои налоговые обязательства. Если гражданин не согласен с выводами налогового органа, он может обжаловать решение в соответствии с Административным процедурно-процессуальным кодексом.

В Национальном банке РК напомнили, что институт банковской тайны в стране защищен Законом "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан". Согласно пункту 1 статьи 50 этого закона, к банковской тайне относятся сведения о клиентах банков, их счетах, операциях, кредитах и любых отношениях с банками, связанных с получением банковских услуг.

Раскрывать такую информацию можно только в строго определенных законом случаях, указанных в пункте 4 статьи 50.

Данные могут быть предоставлены самому клиенту, третьим лицам с его согласия, а также государственным органам и другим лицам, перечисленным в законе, - и только на законных основаниях и в установленных пределах (например, при прокурорской проверке, налоговой или таможенной проверке, по решению суда, в рамках уголовного дела, в отношении лиц, обязанных сдавать декларации).

В Нацбанке подчеркивают, что у госорганов, в том числе у налоговых органов, нет полного и постоянного доступа ко всем банковским данным клиентов.

В Нацбанке напоминают, что согласно пункту 2 статьи 50 Закона о банках, банки обязаны обеспечивать конфиденциальность банковской тайны клиентов. За незаконное разглашение таких сведений должностные лица, сотрудники банков и другие лица, получившие доступ к информации в силу своих служебных обязанностей, несут уголовную ответственность по Уголовному кодексу РК.

"В настоящее время в связи с принятием нового Налогового кодекса Министерством финансов РК ведется работа по актуализации действующих подзаконных актов (корреспонденция отсылочных норм, оптимизация формата и другое), которые публикуются на портале открытых актов для публичного обсуждения, что может создавать впечатление о введении новых инструментов получения доступа к информации клиентов банков. Подчеркиваем, что проводится только приведение подзаконных актов в соответствие с новым кодексом, принципы сохранения и защиты банковской тайны остаются неизменными", - подчекрнули в Нацбанке.

