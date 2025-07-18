  • 18 Июля, 17:33
  • BAIGENEWS

"Как он может общаться, если он в тюрьме?" — брат Сакена Мамаша о приговоре и детях

Нуржан Мамаш заявил, что семья экс-дипломата не имеет контакта с детьми.

Сегодня, 17:16
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
BAQ.KZ. Сегодня, 17:16
Сегодня, 17:16
46
Фото: BAQ.KZ.

Брат экс-дипломата Сакена Мамаша, приговорённого к 6 годам лишения свободы, Нуржан Мамаш прокомментировал приговор суда, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Журналисты задали Нуржану Мамашу вопрос: "Вы общаетесь с детьми?"

"Мы вообще не общаемся с детьми. Она (бывшая супруга) полностью этого не позволяет. Разрешение есть только для отца, но он сейчас в тюрьме. Как он может общаться?

Я написал ей в WhatsApp: “Если ты думаешь о будущем ребёнка, Сакен поможет”. Но она в суде сказала, что я её этим запугивал. Где здесь угроза? В чём вы видите опасность?" — сказал он.

Сразу после заседания его бывшая супруга выступила с первым публичным комментарием, опровергнув слухи о роскошной жизни и доступе к деньгам дипломата. Её заявление вызвало широкий резонанс в обществе.

Сегодня в суде Астаны вынесли приговор бывшему советнику посольства Казахстана в ОАЭ Сакену Мамашу, обвиняемому в систематическом истязании супруги. 

 

Самое читаемое

Наверх