Брат экс-дипломата Сакена Мамаша, приговорённого к 6 годам лишения свободы, Нуржан Мамаш прокомментировал приговор суда, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Журналисты задали Нуржану Мамашу вопрос: "Вы общаетесь с детьми?"

"Мы вообще не общаемся с детьми. Она (бывшая супруга) полностью этого не позволяет. Разрешение есть только для отца, но он сейчас в тюрьме. Как он может общаться?

Я написал ей в WhatsApp: “Если ты думаешь о будущем ребёнка, Сакен поможет”. Но она в суде сказала, что я её этим запугивал. Где здесь угроза? В чём вы видите опасность?" — сказал он.