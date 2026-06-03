Как отметят День государственных символов в столице
Город на несколько дней станет одной большой площадкой патриотических и культурных событий, объединяющих жителей разных возрастов.
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В Астане ко Дню государственных символов Республики Казахстан, который отмечается 4 июня, подготовлена насыщенная и разнообразная праздничная программа.
Праздник начнётся 4 июня в 10:00 с общегородской акции "Мои символы – моя гордость!". В этот момент во всех учреждениях столицы одновременно прозвучит Государственный гимн Казахстана.
Уже заранее в городе стартовала акция "Моя страна – мой флаг". На фасадах жилых домов появились государственные флаги, благодаря чему столица приобрела особую праздничную атмосферу и стала ещё более ярким символом единства и уважения к государственным символам.
С 1 по 4 июня в городе проходит уличная выставка архивных документов. Жители и гости столицы могут увидеть её 3 июня на территории ЭКСПО, а 4 июня – на улице Шамши Калдаякова рядом с арт-объектом "Пианино".
Одним из центральных событий станет литературно-музыкальный вечер "Көк байрақ астында", который пройдёт 4 июня в 18:00 на бульваре Нуржол. Здесь прозвучат музыка и поэзия, а также состоится раздача государственных флажков.
В 19:00 праздничная атмосфера переместится на набережную Есиля (Арбат), где пройдёт торжественное шествие военнослужащих Национальной гвардии с Государственным флагом и концертная программа.
Праздничный день будет насыщен событиями по всему городу:
- в коворкинг-центрах "Замандас" проходят образовательные занятия и интеллектуальный квест о Родине;
- в музыкальной школе №2 состоится праздничный концерт;
- в театре юного зрителя покажут спектакль "Шәмші", посвящённый известному композитору;
- в центре «Жанұя» пройдёт встреча о значении государственных символов;
- в районе "Байконыр" состоится турнир по мини-футболу;
- на стадионе имени Кажымукана Мунайтпасова пройдёт юношеский чемпионат Казахстана по футболу, перед которым 150 детей исполнят гимн страны;
- 5 июня в районе "Нура" запланированы соревнования по национальным видам спорта;
- в районе "Сарайшык" откроется новый благоустроенный двор.
Праздничная программа объединит всю столицу – от культурных и образовательных мероприятий до спортивных и семейных событий, создавая атмосферу единства, гордости и уважения к государственным символам Казахстана.
Ранее в Астане ярко и масштабно отметили Международный день защиты детей.
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