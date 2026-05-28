Семейные фестивали и концерты: как День защиты детей отметят в Астане

Международный день защиты детей в Астане в этом году снова пройдет ярко и масштабно.

Столица подготовила большую программу, которая рассчитана на детей разных возрастов и разделена на шесть тематических блоков, чтобы каждому ребенку было интересно и удобно участвовать в празднике.

Для самых маленьких детей до трех лет подготовлен блок "Бесік әлемі". 1 июня в Парке Жастар пройдет традиционный парад колясок "Арба FEST". В Президентском парке состоится забег для малышей, которые только учатся ползать. Во всех парках города появятся семейные фотозоны и игровые площадки, создающие праздничную атмосферу.

Для детей от трех до шести лет предусмотрен блок "Балапан әлемі". С 25 мая по 1 июня проходят игровые и познавательные мероприятия, где детям в простой форме объясняют правила безопасности на улице, у воды и в интернете. 1 июня также пройдет Международный фестиваль клоунов с парадом от монумента "Бәйтерек" до парка "Ғашықтар", а вечером состоится концерт в амфитеатре. В этот же день в городских поликлиниках пройдет День открытых дверей для профилактического осмотра детей у стоматологов.

Для детей 7–10 лет подготовлен блок "Білім мен арман әлемі". В разных районах города пройдут "Веселые старты", творческие конкурсы, выставки детских работ и мастер-классы. Также запланирован показ детской моды в торгово-развлекательном центре "Хан Шатыр", концерты и культурные мероприятия на городских площадках.

Для подростков 11–14 лет предусмотрен блок "Жас өркен". В парках города пройдут фестивали и спортивные мероприятия, состоится открытие летнего трудового сезона "Жасыл ел". Также запланированы экскурсии в кинологический центр полиции, а в учреждениях творчества и спорта пройдут фестивали и открытые мероприятия.

Блок "Болашаққа қадам" ориентирован на подростков и включает современные и спортивные события. 1 июня в городе пройдет чемпионат по дрон-футболу, фестиваль "QosymshaFest", а также конкурс "Цветная мозаика" на городской площади.

Самый масштабный блок "Бақытты отбасы" посвящен семейным мероприятиям. В программе — спортивные семейные игры, благотворительные концерты, мастер-классы, фестивали, открытие обновленных дворов и детских площадок, а также праздничные программы в жилых массивах и парках города. Кроме того, 1 июня начнут работу пришкольные летние лагеря.

Праздничные мероприятия будут проходить с конца мая до начала июня по всей столице и охватят детей всех возрастов, предлагая им активный, познавательный и семейный отдых.

