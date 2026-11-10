Как популяризировать казахский язык среди молодежи, рассказал эксперт

Президент Международного общественного фонда «Білім Орда» Ержан Аубакиров рассказал о совместных образовательных проектах с Международным обществом «Қазақ тілі» и поддержал инициативу по развитию словарной базы государственного языка. Об этом он сообщил корреспонденту BAQ.KZ на юбилейном X курултае в Астане.

По словам Ержана Аубакирова, фонд совместно с обществом «Қазақ тілі» реализует проекты, направленные на популяризацию государственного языка, в том числе среди школьников.

«У нас есть совместные проекты с обществом «Қазақ тілі». Мы привлекаем детей к различным олимпиадам, помогаем им изучать казахский язык и стараемся расширять сферу его применения. Мы проделали большую работу в этом направлении», - рассказал он.

Отдельно Аубакиров остановился на инициативе по развитию словарей казахского языка. По его мнению, такая работа особенно актуальна, поскольку отдельные слова могут иметь разные значения, а их употребление требует систематизации.

«Считаю эту инициативу очень важной. Сегодня в языке есть слова, которые используются в разных значениях. Поэтому необходимо продолжать работу над словарями. Я полностью поддерживаю это направление», - отметил он.

В ходе юбилейного курултая Ержан Аубакиров также был удостоен государственной награды. По его словам, решение о награждении стало для него неожиданностью.

«Мы совершенно не ожидали награды и очень рады, что нашу работу оценили. Получить награду из рук Президента — большая честь. Для нас это очень радостное событие», - поделился он.

Напомним, 10 ноября в Астане прошел юбилейный X курултай Международного общества «Қазақ тілі» с участием Президента Касым-Жомарта Токаева. На мероприятии обсудили развитие государственного языка, образовательные инициативы и его использование в современных цифровых технологиях.