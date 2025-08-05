Суицид по-прежнему остается одной из самых острых социальных проблем, затрагивающей не только взрослых, но и детей и подростков. Согласно отчету Mental State of the World 2024 Казахстан занимает низкую позицию в мировом рейтинге по психическому здоровью, оказавшись на 76-78 местах из 83.

Как предотвратить трагедию? На что важно обратить внимание? Об этом в интервью корреспонденту BAQ.KZ рассказала магистр педагогических наук, практикующий психолог Анна Вовк.

Признаки о помощи

- Анна Юрьевна, вы практикующий психолог с многолетним опытом. Работая с разными кейсами, вы, вероятно, не раз сталкивались с непростыми ситуациями. В современном мире уровень стресса и тревожности растет, и все больше людей сталкиваются с эмоциональными перегрузками. Как распознать, что человек уже находится в критической точке и может задумываться о суициде?

- Кризисы, способные явиться фактором суицида, как правило, не возникают внезапно. Человек какое-то время живет в этом состоянии и пытается справиться. В каких-то случаях успешно, в каких-то нет. В любом случае есть ряд изменений в поведении, эмоциональном состоянии и мышлении, которые могут указывать на это. Рекомендую обратить внимание на следующие признаки – например, резкое ухудшение настроения или резкие перепады настроения (за периодом глубокого уныния неожиданно наступает "улучшение"). Это может свидетельствовать о том, что решение уйти из жизни принято и человек испытывает временное облегчение.

Также к таким признакам следует отнести обострение клинической депрессии, снижение уровня жизнелюбия и повышенная спонтанность, непредсказуемость. Утрата интереса к жизни и к тому, что ранее интересовало, вдохновляло (работа, семья, хобби).

Помимо этого, рекомендую обратить внимание на следующие признаки:

Социальная изоляция: избегание взаимодействия, уход в себя, отказ от привычной социальной активности.⠀

Изменения сна и аппетита: как бессонница, так и чрезмерная сонливость, либо резкое изменение веса.⠀

⁠Раздача ценных вещей и подарков с символическим прощание.

Размышления и разговоры о смерти, уходе, борьбе, потери смысла жизни в прямой форме или через намеки. Открытые и завуалированные просьбы о помощи.

- А какие эмоциональные или вербальные "сигналы" чаще всего подает человек, находящийся в состоянии острого стресса или отчаяния?

К эмоциональным сигналам, которые могут свидетельствовать о глубоком внутреннем кризисе, относятся такие проявления как:

Чувства безнадежности, отчаяния, бессилия ("Все бесполезно", "Ничего не изменится", "Не могу так больше").

Вина и самообвинения ("Я-обуза, всем мешаю", "Все из-за меня").

Сильная тревожность, панические атаки, раздражительность ("Будет только хуже").

Апатия, отчаяние, грусть ("Я не справлюсь", "Мне здесь не место", "Вот умру потом будете жалеть").

Чрезмерно повышенное настроение, жизнерадостность ("Все совершенно прекрасно", "Моя жизнь наладилась", "Чувствую себя как никогда хорошо").

Эти сигналы нельзя игнорировать. Даже если кажется, что человек говорит это "на эмоциях", лучше ошибиться в бдительности, чем пропустить реальную угрозу. Лучше уточнить, что человек имел в виду и предложить возможную помощь.

Когда нужно обращаться за помощью

- В каких случаях нужно обращаться за помощью к профессиональному психологу или психотерапевту? Какие признаки, поведенческие или эмоциональные, указывают на то, что ситуация выходит за рамки нормы и человеку необходима поддержка извне?

- К специалисту нужно обращаться не только при критической ситуации, но и при первых признаках эмоционального истощения, хронической тревожности, потере смысла жизни, обострившейся депрессии (если диагноз поставлен).⠀

Немедленно обращаться за профессиональной помощью нужно в тех случаях, когда человек говорит о своем намерении покончить с собой.

Также важно срочно реагировать, если у человека есть конкретный план самоубийства или доступ к средствам, которые могут быть использованы для этого - например, лекарства, оружие или другие опасные предметы.

Особое внимание следует обратить на выраженные признаки дезорганизации поведения или психоза. Если у человека уже были попытки суицида в прошлом, это также серьезный сигнал опасности.

Если мы говорим о плановой помощи, то консультация специалиста необходима, если:

у человека длительно снижено настроение, нет энергии, мотивации;⠀

имеется семейная история психических расстройств, травматический опыт и попытки суицида;⠀

окружающие люди замечают изменения, но человек сам не признаёт проблему.

Профилактика суицида

- Мы часто говорим о важности профессиональной помощи, но не менее значима и поддержка со стороны ближайшего окружения.

Как вы считаете, какие меры профилактики суицидального поведения могут быть наиболее эффективными на уровне семьи, школьной среды? Что могут сделать близкие, педагоги, чтобы вовремя заметить тревожные сигналы и создать безопасное, поддерживающее пространство для человека, находящегося в кризисе?

- Суицид - серьезная социальная проблема, его профилактика должна носить системный, регулярный характер.⠀

В семье важную роль в профилактике суицидального поведения играет постоянный эмоциональный контакт с детьми и партнерами.

Важно безоценочно принимать эмоции - не говорить фраз вроде "Не выдумывай", "Соберись", "Разве это проблема? Вот у меня...". Вместо этого лучше спросить: "Как ты себя чувствуешь?", "Что я могу для тебя сделать?", "Хочешь это обсудить?".

Также важно открыто говорить о психическом здоровье и обучать навыкам эмоциональной саморегуляции.

В школьной среде эффективной профилактикой может стать внедрение программ по развитию эмоционального интеллекта и обучению стрессоустойчивости.

Не менее важно формировать культуру взаимопомощи, где каждый ученик чувствует себя услышанным и поддержанным.

Также хочу отметить систему "равных консультантов" - это подготовленные подростки, к которым сверстники могут обратиться за поддержкой без страха быть осужденными.

Дополнительно полезны могут быть профилактические беседы, а также анонимные опросы, которые позволяют выявить тревожные сигналы на ранней стадии.

Важно также, чтобы в школе велся регулярный мониторинг неблагополучных семей, чтобы дети из таких условий могли своевременно получать необходимую поддержку.

- Мы поговорили о профилактике в семье и школе. А ведь значительную часть жизни человек проводит и на работе. Что вы можете сказать о профилактике суицидального поведения в коллективах и рабочих организациях?

- Что касается коллективов, то здесь также важна системная профилактика и создание здоровой психологической среды.

Прежде всего, необходимо обеспечивать безопасную и поддерживающую атмосферу. Инструментами для этого могут быть доступные каналы психологической поддержки - например, привлечение штатного психолога, предоставление сотрудникам информации о службах и телефонах доверия или условия для анонимного обращения за помощью. Кроме того, важно поощрять сотрудников.

Самое главное - создавать культуру, где забота о ментальном здоровье является нормой, а не чем-то постыдным и вынужденным.

- Спасибо за беседу!