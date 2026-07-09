Как продвигается реконструкция вокзала Алматы-1
На объекте завершены основные демонтажные работы, продолжается монтаж инженерных систем и установка нового оборудования.
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Реконструкция железнодорожного вокзала Алматы-1 выполнена на 40%, передает BAQ.KZ.
Сейчас на объекте работают более 500 специалистов. Строительно-монтажные работы ведутся круглосуточно в две смены, чтобы завершить проект в установленные сроки.
На сегодняшний день строители завершили демонтаж старых конструкций, инженерных сетей и наружных витражей. Также выполнены работы по устройству ливневой канализации с кровли, временных сетей электроснабжения и островной пассажирской платформы.
Сейчас продолжаются работы по монтажу кровли, усилению металлического каркаса здания, прокладке инженерных сетей, установке систем отопления, вентиляции и автоматического пожаротушения. Одновременно возводятся внутренние стены и перегородки.
Кроме того, вокзал оснащают новым оборудованием. На объект уже поставляют и монтируют современные витражные конструкции, лифты, эскалаторы, а также оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
После завершения реконструкции вокзал Алматы-1 станет более современным, комфортным и удобным для пассажиров, а также будет соответствовать современным требованиям транспортной инфраструктуры.
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