Как продвигается реконструкция вокзала Алматы-1

Реконструкция железнодорожного вокзала Алматы-1 выполнена на 40%, передает BAQ.KZ.

Сейчас на объекте работают более 500 специалистов. Строительно-монтажные работы ведутся круглосуточно в две смены, чтобы завершить проект в установленные сроки.

На сегодняшний день строители завершили демонтаж старых конструкций, инженерных сетей и наружных витражей. Также выполнены работы по устройству ливневой канализации с кровли, временных сетей электроснабжения и островной пассажирской платформы.

Сейчас продолжаются работы по монтажу кровли, усилению металлического каркаса здания, прокладке инженерных сетей, установке систем отопления, вентиляции и автоматического пожаротушения. Одновременно возводятся внутренние стены и перегородки.

Кроме того, вокзал оснащают новым оборудованием. На объект уже поставляют и монтируют современные витражные конструкции, лифты, эскалаторы, а также оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

После завершения реконструкции вокзал Алматы-1 станет более современным, комфортным и удобным для пассажиров, а также будет соответствовать современным требованиям транспортной инфраструктуры.

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