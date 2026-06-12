Как продвигается строительство нового моста через Иртыш

В Павлодаре активно продолжается строительство нового моста через реку Иртыш. На объекте уже завершено возведение всех шести опор, и сейчас специалисты перешли к одному из самых сложных этапов – сооружению пролетной части моста.

Пролетное строение возводят с использованием специальной технологии уравновешенного бетонирования. Данный метод позволяет поэтапно формировать конструкцию и обеспечивает ее прочность и устойчивость.

Каждый элемент пролетной части представляет собой железобетонную секцию весом около 250 тонн. Ее ширина составляет 32 метра, длина – 4 метра. После бетонирования секции соединяются между собой высокопрочной арматурой, что превращает конструкцию в единое монолитное сооружение.

Общая длина пролетного строения составит 678 метров. На данный момент уже построено 376 метров.

На промежуточных опорах планируется установить пилоны высотой 20 метров. К ним будут крепиться ванты – специальные тросы, которые удерживают конструкцию моста. Всего предусмотрено по десять вант на каждый пилон. Каждая ванта состоит из десятков стальных высокопрочных нитей, рассчитанных на большие нагрузки.

По данным специалистов, мост в Павлодаре станет одним из уникальных инженерных объектов. Он может войти в число крупнейших мостов в мире, построенных с использованием метода уравновешенного бетонирования.

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