Сегодня Абая Кунанбаева вспоминают не только в нашей стране. Каждый казахстанец, уезжая в другое государство, старается поделиться наследием легендарного писателя, просветителя, философа. Во всём мире установлено больше ста памятников в его честь, названы улицы и учебные заведения, открыты кабинеты и культурно-деловые дома более чем в 20-ти странах. Но самым родным для Абая остался город Семей. Здесь он постигал науки, обретал друзей, был благотворителем. Как выглядит центр Абайской области в день рождения своего великого земляка, в репортаже корреспондента BAQ.KZ.

Дату Дня Абая выбрали просто - в день его рождения по новому стилю. По старому он родился 29 июня. В 2020 году в год 175-летия, президент Казахстана постановил сделать этот праздник ежегодным и официальным. С тех пор его празднуют масштабно. А в этом году целых десять дней. О том, как проходил декадник, вы можете узнать из наших материалов.

В 10 утра на площади Абая прошло возложение цветов у одноимённого памятника. Представители сферы образования, здравоохранения, неправительственного сектора, волонтёры пришли к одной из главных достопримечательностей Семея с букетами роз и гвоздикам.

Ежегодное участие в возложении принимают педагоги. Они считают Абая своим главным казахстанским учителем.

"Наш мировой класик Абай в своих произведениях много говорит об образовании. Это путь в будущее. Всё начнается со школы и родителей. Я считаю, нам повезло, что он оставил потомкам свои мысли, свой многогранный жизненный опыт в произведениях. Мы с нашим коллективом ежегодно приходим в этот день на площадь почтить его память", - рассказала директор СОШ №1 имени Чернышевского Гульжан Толеубава.

В это же время на острове Бейбитшилик стартовал турнир по игре в асык среди детей. Кости разных цветов и размеров летали по асфальтовому покрытию. Участники замирала после каждого броска, дружно считали очки и подбадривали друг друга.

В этом году самые масштабные мероприятия в честь 180-летнего юбилея Абая проходят в Семее и в урочище Жидебай, где он жил в последние годы и где похоронен. Людям запомнились не только зрелищность и концептуальная наполненность встреч, но и помощь волонтёров, которые на деле показали один из главных заветов Абая - созидание и доброта. Администрация города и области отметила большой вклад добровольцев в проведение праздника. Каждый турист мог обратиться к ребятам в бело-синих одеяниях и быть уверенным, что ему обязательно помогут. По области участие приняли около 800 добровольцев.

По области примерно 800 волонтёров принимает участие в юбилее.

"Каждый день в 9 утра мы были в строю. Затем нас распределяли по мероприятиям. Мы помогали организаторам, рассаживали гостей, подсказывали локации. Старались быть полезными людям, добавляли свою инициативу, и сделать всё от нас зависящее, чтобы создать праздничное настроение для всего города. Это моё первое волонтёрство, оно мне запомнилось, оставило яркий след в моей жизни и немало новых интересных знакомств", - поделилась своими впечатлениями юная семейчанка Диляра Турдахметова.

В стенах старинного особняка купцов Ершовых, где в конце 19 века бывал в гостях Абай, и где в 1960-х годах разместился музей его имени, в эти дни проходит выставка казахстанских художников. Творцы представили работы, посвящёные жизни, творчеству, окружению и быту великого сына степи. Новый взгляд на жизненный путь акына представлен в самых разных интерпретациях.

Не просто демонстрация искусства, а приглашение задуматься. Выставка об истоках творчества, культурной памяти, важности не утратить нить, связывающую нас с предками и землёй представлена в музее имени семьи Невзоровых.

Автор работ - мастер живописи и рисунка Нурбулан Утепбаев. Через свои работы он раскрывает внутренний ритм жизни современных обитателей земли великого поэта, передавая их быт, чувства и связь с прошлым.

Что связывает Фёдора Достоевского и Абая Кунанбаева? На этот важный вопрос из биографии казахского просветителя отвечают в литературно-мемориальном музее имени Ф. Достоевского. 10 августа гости праздника и туристы познакомились с выставкой "Параллели", посвящённой двум литературным гениям. Они жили в Семипалатинске в одно и то же время, посещали одни и те же дома, общались с одними и теми же людьми. Но пока нет подтверждённых данных о встрече взрослого ссыльного писателя и юного начинанающего поэта. Но несомненно, оба они оставили неизгладимый след в истории города.

Праздничный день проходит в Семее спокойно, культурное поружение - неторопливо. Город словно замер перед вечерним концертом, который обещает быть грандиозным. В Семей съехались знаменитые артисты отечественной эстрады.

"В течение 10 дней в Семее прошли мероприятия в сфере культуры, спорта, науки. Среди них этно-показ мод, айтыс, научно-практическая конференция, турниры по национальным и силовым видам спорта, фестивали. Например, впервые за последние 10 лет мы собрали полный стадион. 12 тысяч человек собрались на концерте молодых артистов в Семее. Мы постарались охватить все сфры и всех людей в зависимости от возраста и интересов, дали возможность провести этот праздник памяти, выбрав свой способ восприятия творчества и наследия Абая", - рассказала руководитель отдела культуры и развития языков г. Семей Маржан Бахатова.

Декада в честь 180-летнего юбилея Абая завершится в Семее Гала-концертом и праздничным салютом.