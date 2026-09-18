В Национальной академической библиотеке в Астане состоялся круглый стол, посвященный работе Курултая и Қазақстан Халық Кеңесі в новой конституционной системе страны. Участники обсудили полномочия двух институтов, законодательный процесс, парламентский контроль и роль юридической экспертизы, передает BAQ.KZ.

В обсуждении приняли участие депутаты Курултая, представители государственных органов, юридического и экспертного сообщества, а также зарубежные специалисты. Директор Национального центра Республики Узбекистан по правам человека, доктор юридических наук, профессор Мирзатилла Тиллабаев отметил, что переход Казахстана к однопалатному парламенту открывает новый этап государственного развития.

По его словам, законодательные, представительные и контрольные функции Курултая дополнены новыми правовыми механизмами. В частности, Курултай будет заслушивать ежегодные послания Конституционного суда о состоянии конституционной законности.

«Этот опыт заслуживает изучения и внимания, в том числе с научной точки зрения, и, на наш взгляд, создает хорошую основу для развития института парламентского и конституционного контроля», – отметил Мирзатилла Тиллабаев.

Отдельной темой обсуждения стала реализация конституционных принципов в судебной системе. Председатель Высшего судебного совета РК Дмитрий Малахов отметил, что закрепленные в Конституции нормы обретают реальную силу через правоприменительную практику. Особое значение, по его словам, имеет формирование судейского корпуса.

«Запрос общества на справедливость в первую очередь обращен к судебной системе. А то, каким будет правосудие, напрямую зависит от личности судьи, его профессионализма и надежности. Именно поэтому Высший судебный совет делает ключевую ставку на самые высокие стандарты формирования судейского корпуса», – сказал Дмитрий Малахов.

По его словам, процесс отбора судей переводится в современный цифровой формат.

«Такой подход обеспечит прозрачность и объективность кадровых вопросов и позволит исключить человеческий фактор. А самое главное – это позволит привлекать в систему лучших специалистов, укрепляя доверие граждан к судейскому корпусу», – отметил он.

Как Халық Кеңесі будет участвовать в принятии законов

Одним из ключевых вопросов круглого стола стала роль Қазақстан Халық Кеңесі в законодательном процессе.

Депутат Курултая Марат Башимов рассказал, что представители нового конституционного института смогут участвовать в работе рабочих групп и постоянных комитетов Курултая.

«Это важно – видеть прохождение законопроектов, наблюдать за ними и представлять общественный интерес. Но отличие от депутата состоит в том, что окончательное решение принимает депутат. Все идет прозрачно и открыто, с приглашением СМИ и экспертного сообщества», – сказал Марат Башимов.

Уполномоченный по правам человека РК Артур Ластаев подробнее остановился на полномочиях Қазақстан Халық Кеңесі. Он отметил, что новый институт получил статус высшего конституционного консультативного органа, представляющего интересы народа Казахстана.

«Его основные задачи связаны с выработкой предложений по вопросам внутренней политики, укреплению общественного согласия, общенационального единства и солидарности. Важно, что Халық Кеңесі наделен правом вносить проекты законов непосредственно в Курултай и выдвигать инициативу о назначении всенародного референдума», – сказал Артур Ластаев.

Ластаев также остановился на полномочиях самого Курултая.

«На Курултай возложено не просто принятие законов, но и решение ключевых вопросов государственного значения: парламентский контроль, взаимодействие с Правительством и участие в формировании отдельных государственных институтов», – отметил он.

Эксперты смогут сопровождать законопроекты в Курултае

О научном сопровождении законотворческого процесса рассказала директор Института законодательства Министерства юстиции Жанар Жигитекова.

По ее словам, институт проводит три вида экспертиз проектов законов, которые затем поступают в Курултай: научно-правовую, научно-антикоррупционную и научно-лингвистическую.

С появлением нового субъекта законодательной инициативы эта работа распространится и на законопроекты Қазақстан Халық Кеңесі.

«В связи с введением в Конституции нового субъекта законодательной инициативы – Қазақстан Халық Кеңесі – на наш институт возложены задачи по научному сопровождению и экспертному обеспечению проектов, которые будут вноситься Қазақстан Халық Кеңесі в Курултай», – сообщила Жанар Жигитекова.

Она также рассказала о новом механизме экспертного сопровождения законопроектов. Теперь головной комитет или рабочая группа Курултая смогут пригласить эксперта, ранее изучавшего проект, чтобы он разъяснил подготовленное заключение.

«Это новелла регламента. В регламенте Мажилиса Парламента такой нормы не существовало. Работа Института законодательства и экспертов заканчивалась на стадии рассмотрения законопроекта, его научной верификации до внесения в Парламент. Сейчас эта норма очень важна именно для обеспечения качественного научного сопровождения принимаемых законопроектов», – пояснила Жигитекова.

По ее словам, участие экспертов на последующих этапах необходимо в том числе потому, что первоначальная редакция законопроекта может значительно измениться во время рассмотрения в комитетах и рабочих группах, а также после внесения депутатских поправок.

Изменения затронули более 170 законов

О масштабах работы по приведению законодательства в соответствие с новой Конституцией рассказала депутат Курултая Гульзира Атабаева.

«В целях приведения действующего законодательства в соответствие с новой Конституцией приняты пять самостоятельных конституционных законов, а также один конституционный закон, которым изменения внесены в девять конституционных законов. Сопутствующие изменения затронули 15 кодексов и 51 закон. Кроме того, изменения внесены еще более чем в 170 законов», – сообщила депутат.

По ее словам, следующий этап связан с реализацией уже принятых конституционных положений. При этом работа, подчеркнула Атабаева, не должна сводиться только к формальному изменению законодательства.

«Важно оценивать, насколько принимаемые меры понятны гражданину, доступны предусмотренные процедуры и эффективны механизмы защиты его прав», – отметила Гульзира Атабаева.

Ранее эксперт оценил роль Қазақстан Халық Кеңесі в законодательном процессе.