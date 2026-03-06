Петропавловский хлебобулочный комбинат работает уже более 90 лет и остается одним из крупных производителей региона. О том, как предприятие сохраняет качество продукции и планирует развиваться, корреспонденту BAQ.KZ рассказал директор предприятия Ерлан Кайшибеков.

Почти век работы

Северо-Казахстанская область считается одним из главных зерновых регионов страны. Наличие собственной сырьевой базы создает хорошие условия для развития перерабатывающей промышленности.

Одним из старейших предприятий отрасли остается ТОО "Петропавловский хлебобулочный комбинат". Предприятие работает с 1933 года и до сих пор сохраняет статус одного из ключевых производителей хлебобулочной продукции в регионе.

Директор предприятия Ерлан Кайшибеков говорит, что за долгие годы многое изменилось - оборудование модернизировалось, производственные процессы совершенствовались, однако главная задача остается неизменной.

Комбинат работает уже более девяти десятилетий и сохраняет статус одного из системных производителей региона. Руководство подчёркивает, что устойчивость предприятия - результат последовательной управленческой политики.

"Предприятие существует с 1933 года - это более 90 лет работы. Я руковожу им с 2016 года, а в целом тружусь здесь с 2012-го, поэтому понимаю специфику производства изнутри. За это время многое менялось - обновлялось оборудование, пересматривались процессы, но стратегическая задача оставалась прежней: обеспечить стабильный выпуск качественной продукции", - отмечает он.

От зерна до хлеба

Одной из особенностей предприятия является работа с собственным сырьем. На комбинате закупают зерно, а не готовую муку.

Перед закупкой специалисты проводят лабораторную проверку качества: анализируются влажность, клейковина, натура и другие показатели. После этого зерно отправляется на помол, где формируются партии муки с необходимыми характеристиками для разных рецептур.

"Мы принципиально закупаем именно зерно, а не готовую муку. Перед покупкой проводится обязательная проверка - влажность, клейковина, натура, число падения, после чего технолог принимает решение о закупе. Далее зерно поступает на помол, где формируются партии муки с заданными параметрами под конкретные рецептуры. На предприятии действует поэтапная система внутреннего контроля. Ответственность за качество распределена между всеми участками производства. После помола и замеса контроль продолжается на каждом этапе - от разделки теста до выпечки. Фактически работает система самоконтроля: сотрудники отслеживают параметры и соблюдение технологий на своих участках. Если выявляется несоответствие, продукция отбраковывается ещё до выхода с линии", - рассказывает Ерлан Кайшибеков.

По словам руководителя компании, сегодня комбинат выпускает около 50 видов хлебобулочных изделий и более 80 наименований кондитерской продукции. Сохранение объёмов требует постоянного технического обновления.

"Оборудование со временем изнашивается, поэтому мы планомерно его обновляем, чтобы не снижать мощность производства. В последние годы усилили направление цельнозерновых хлебов - модернизировали зерноочистку, дооснастили участок и улучшили подготовку сырья. Это отдельный сегмент, который требует более тщательной технологической настройки", - отмечает он.

Как удерживают цену на хлеб

В отрасли хлебопечения значительную роль играет сезонность закупа сырья. Финансовые инструменты позволяют формировать запасы в период уборочной кампании.

"В прошлом году через Фонд "Даму" нам было субсидировано около 170–180 миллионов тенге, затем ещё порядка 205–208 миллионов. Эти средства направлены на закуп зерна в сезон, когда цена ниже и можно выбрать качественное сырьё. Благодаря этому мы формируем запас на полгода и можем удерживать стабильную стоимость хлеба. Предприятие постепенно выходит за пределы области, диверсифицируя рынки сбыта. Помимо Северо-Казахстанской области, мы поставляем цельнозерновую продукцию в Кокшетау, Астану, Караганду, Павлодар и Костанай", - отмечает он.

Выход на новые рынки

Сегодня предприятие постепенно расширяет географию поставок.

Помимо поставок в Кокшетау, Астану, Караганду, Павлодар и Костанай, также ведутся переговоры о возможных поставках в другие страны.

"Проводили переговоры с Узбекистаном и Китаем, однако для выхода на эти рынки требуется серьёзная подготовка и инвестиции", - отметил директор.

Для развития экспорта предприятие рассматривает внедрение технологий заморозки и полуфабрикатов, которые позволят увеличить срок хранения продукции.

Кадровый вопрос для предприятия остаётся одним из ключевых. В условиях ограниченного профильного рынка труда комбинат делает ставку на обучение специалистов внутри компании.

"Сегодня у нас работает более 350 сотрудников, и часть из них мы обучаем непосредственно на производстве. Заработная плата полностью официальная, все социальные выплаты производятся в соответствии с законодательством. Кроме того, действует система инициатив: любой работник может предложить идею по улучшению процессов, и при её реализации мы обязательно поощряем автора", - подчеркивает директор предприятия Ерлан Кайшибеков.

Почти вековая история, полный производственный цикл и постепенная модернизация позволяют предприятию сохранять позиции в регионе. В условиях высокой конкуренции и экономической неопределённости ставка делается на качество сырья, финансовую устойчивость и поиск новых рынков сбыта.

