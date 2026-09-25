Освободят ли QR-платежи от НДС и что это изменит для бизнеса – экономист

В Казахстане предлагают освободить от НДС услуги по обслуживанию QR-платежей. Инициатива должна уравнять налоговые условия для разных способов безналичной оплаты. Как возможные изменения отразятся на предпринимателях и стоит ли ждать снижения цен для покупателей, BAQ.KZ рассказал экономист Андрей Чеботарев.

В сентябре на заседании Проектного офиса по внедрению Налогового кодекса финансовые регуляторы предложили распространить действующее для операций с платежными карточками освобождение от НДС на услуги по обслуживанию QR-платежей, переводов по номеру телефона, электронных денег и цифрового тенге.

Пока речь идет о предложении. Окончательные параметры освобождения и перечень операций должны быть закреплены в налоговом законодательстве.

Вопрос стал особенно актуальным на фоне развития Единого QR. С 19 июля 2026 года межбанковские QR-платежи доступны по всей стране: покупатель может оплачивать товары и услуги через приложение своего банка независимо от того, в каком банке обслуживается продавец.

Ранее заместитель председателя Национального банка Бинур Жаленов объяснил, что изменение правил необходимо для выравнивания условий для разных способов безналичной оплаты.

«В действующей редакции Налогового кодекса несколько безналичных платежей, например, по карточным расчетам, освобождены от уплаты НДС. Но из-за того, что мы активно развиваем собственную национальную платежную систему – Единый QR, мы посчитали необходимым предложить выровнять эти условия для того, чтобы не было путаницы, было легче администрировать. Этот вопрос концептуально поддержали», – сказал он.

Что изменится для предпринимателей

Как объясняет Андрей Чеботарев, для предпринимателя речь идет не о налоге на сумму самой покупки, а о НДС в составе стоимости услуги по приему и обслуживанию платежа. Расходы на такую услугу несет бизнес.

По мнению экономиста, наиболее заметным эффект может оказаться для малого бизнеса, работающего по упрощенному режиму.

«Главный выигрыш у малого бизнеса на упрощенке. Крупный бизнес берет входящий НДС к зачету, малый – нет. Получалась регрессивная конструкция: те, у кого меньше денег, платили пропорционально больше», – пояснил Чеботарев.

Таким образом, освобождение услуг по обслуживанию QR-платежей от НДС может снизить часть расходов предпринимателей на прием безналичной оплаты.

Станут ли товары дешевле

При этом ждать автоматического снижения цен на товары и услуги после изменения налоговых правил не стоит, подчеркивает эксперт.

«Прямого снижения цен для покупателей ждать не стоит. Но косвенный эффект есть: часть бизнеса сейчас неофициально дает скидку за наличные, потому что комиссия за безнал давит на маржу. Уберете эту нагрузку – исчезнет и стимул дискриминировать безналичных», – отметил Чеботарев.

То есть экономия бизнеса на обслуживании платежей сама по себе не гарантирует снижения цен. Однако уменьшение издержек может сократить разницу между приемом наличных и безналичных платежей для предпринимателя.

Станет ли бизнес чаще принимать QR

По мнению Чеботарева, освобождение услуг по обслуживанию QR-платежей от НДС также может сделать этот способ оплаты более привлекательным для предпринимателей. Однако главным фактором остается спрос со стороны самих покупателей.

«Снижение комиссии убирает барьер. Но основной мотиватор для предпринимателя – клиент, который хочет платить QR. А его в Казахстане уже более чем достаточно», – добавил экономист.

Предлагаемые изменения, таким образом, направлены прежде всего на выравнивание налоговых условий для разных инструментов безналичной оплаты. Для бизнеса это может означать снижение части расходов на обслуживание QR-платежей, однако прямого и немедленного влияния на розничные цены эксперты не ожидают.

Ранее сообщалось о том, что теневая экономика в Казахстане сократилась до 15,69% ВВП.