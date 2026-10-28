Как выращивают казахскую белоголовую породу на алматинской ферме

В Алматинской области на предприятии «Агро Балтабай» занимаются разведением и откормом крупного рогатого скота. На откормочной площадке содержатся около 9 тысяч бычков казахской белоголовой породы. Животных выращивают до массы 450-550 килограммов, после чего направляют на реализацию. Как устроено хозяйство – в фоторепортаже BAQ.KZ.

Предприятие «Агро Балтабай» расположено в Енбекшиказахском районе Алматинской области и специализируется на мясном животноводстве.

На одной площадке одновременно содержатся около 9 тысяч голов крупного рогатого скота.

Основное направление хозяйства – разведение и откорм животных казахской белоголовой породы «Ақбас».

Казахская белоголовая порода относится к мясному направлению и выращивается для производства говядины.

Для содержания большого поголовья на предприятии предусмотрена отдельная откормочная инфраструктура.

На откорм поступают телята, достигшие примерно семи-восьмимесячного возраста.

Часть животных предприятие получает от собственного маточного стада, остальные поступают за счёт закупок.

Откорм одного бычка продолжается около девяти месяцев. За это время животное должно набрать необходимую массу.

К завершению откорма вес животных обычно достигает 450-550 килограммов.

Одной из основных статей расходов в животноводстве остаётся ежедневное кормление животных.

В кормлении скота используют зерновые культуры, сено и другие компоненты. Стоимость кормов влияет на себестоимость производства мяса.

При большом поголовье необходимо организовать регулярную доставку и распределение кормов по откормочной площадке.

На завершающем этапе откорма расходы на кормление одного бычка могут составлять около 1300 тенге в сутки.

Объём кормления зависит от возраста и массы животного. По мере роста бычков увеличивается потребность в питании.

Предприятие планирует увеличить количество бычков на откормочной площадке до 12 тысяч голов.

Собственное маточное стадо хозяйства насчитывает около двух тысяч голов. Оно содержится на другой ферме предприятия.

Полученный молодняк после достижения необходимого возраста переводят на дальнейший откорм.

Для содержания крупного поголовья необходимы постоянное водоснабжение, кормление и уход за животными.

Работа животноводческого комплекса включает ежедневное обслуживание загонов и контроль состояния скота.

Животные поступают на откорм в разное время, поэтому на предприятии одновременно содержатся бычки разных возрастных групп.

Стоимость кормов меняется в зависимости от рыночных цен на зерно и сено.

Для работы крупной откормочной площадки используются сельскохозяйственная техника и специализированное оборудование.

Предприятие развивает два направления – собственное воспроизводство поголовья и откорм закупленного молодняка.

После достижения необходимой массы животных направляют на убой и последующую реализацию мясной продукции.

Основным рынком сбыта предприятия остаётся Алматинская область. Экспорт говядины пока не осуществляется.

Предприятие также сотрудничает с социально-предпринимательской корпорацией для поставок мясной продукции по специальным условиям.

Производство говядины требует длительного откорма и регулярных затрат на содержание животных.

Выращивание мясных пород позволяет хозяйству специализироваться на производстве говядины.

Увеличение поголовья требует соответствующего расширения кормовой базы и производственных возможностей.

Развитие комплекса направлено на увеличение производства говядины и обеспечение внутреннего рынка мясной продукцией.

«Агро Балтабай» продолжает увеличивать поголовье и развивать собственное воспроизводство скота. Работа таких хозяйств позволяет расширять производство отечественной говядины, обеспечивать занятость в сельской местности и укреплять продовольственное обеспечение региона.

Ранее BAQ.KZ разбирался, во сколько обходится выращивание бычка весом 550 килограммов в Казахстане.