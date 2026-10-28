Сколько стоит вырастить бычка весом 550 килограммов в Казахстане

В Алматинской области на предприятии «Агро Балтабай» одновременно откармливают около 9 тысяч бычков казахской белоголовой породы. Животных выращивают до веса 450-550 килограммов, а один цикл откорма занимает около девяти месяцев. При этом рост цен на говядину не всегда означает увеличение доходов фермеров: одновременно дорожают зерно, сено и другие корма. Как работает крупное животноводческое хозяйство, сколько стоит содержание скота и по какой цене производители реализуют мясо, выяснил корреспондент BAQ.KZ.

Девять тысяч голов на одной откормочной площадке

ТОО «Агро Балтабай» расположено в Енбекшиказахском районе Алматинской области. Предприятие специализируется на мясном животноводстве, разведении и откорме крупного рогатого скота.

Основное направление хозяйства – казахская белоголовая порода, известная также под названием «Ақбас». Её разводят для производства говядины.

По словам учредителя компании Ислама Хуршудова, развитие хозяйства началось в 2021 году. Сейчас предприятие объединяет откормочную площадку и отдельную ферму с маточным поголовьем.

На откорме находятся около 9 тысяч бычков. Ещё примерно 2 тысячи голов составляет маточное стадо, которое используют для воспроизводства поголовья.

В дальнейшем количество маточных животных планируют увеличить до 3 тысяч.

«Сейчас здесь находится девять тысяч голов. Это откормочная площадка, здесь только бычки. Маточное поголовье у нас на второй ферме – две тысячи голов. Хотим довести его до трёх тысяч», – рассказал Ислам Хуршудов.

Компания также намерена расширить мощности откормочной площадки. В планах – увеличить количество животных на откорме до 12 тысяч.

Для этого предприятию необходимо не только закупать молодняк, но и обеспечивать растущее стадо кормами, водой, ветеринарным обслуживанием и необходимыми условиями содержания.

Почему хозяйство разводит именно «Ақбас»

Казахская белоголовая порода относится к мясному направлению скотоводства. Животных этой породы выращивают прежде всего для получения говядины.

В хозяйстве «Агро Балтабай» работа организована по двум направлениям.

Первое – содержание маточного стада и получение собственного молодняка. Второе – закупка животных для последующего откорма.

Наличие собственного поголовья позволяет предприятию частично обеспечивать себя телятами, однако для загрузки откормочной площадки хозяйство дополнительно приобретает молодняк.

На отдельной ферме содержатся коровы, от которых получают приплод. После достижения определённого возраста телят отделяют от маточного стада и направляют на откорм.

Такой подход позволяет разделять племенное воспроизводство и интенсивное выращивание животных до необходимой массы.

Девять месяцев, чтобы вырастить бычка до 550 килограммов

Продолжительность откорма зависит от возраста и первоначального веса животного.

Как рассказал учредитель предприятия, телят обычно переводят на откормочную площадку в возрасте семи-восьми месяцев. После этого им требуется около девяти месяцев, чтобы достичь необходимой кондиции.

К моменту завершения откорма вес бычков составляет примерно 450-550 килограммов.

«Если это семи-восьмимесячные телята, то около девяти месяцев мы их содержим, чтобы они набрали вес 450-550 килограммов. После этого отправляем на убой», – пояснил Ислам Хуршудов.

В течение этого времени животные получают кормовые рационы, рассчитанные на увеличение живой массы.

При этом расходы хозяйства не ограничиваются приобретением молодняка. Необходимо ежедневно обеспечивать животных питанием, содержать откормочную площадку, оплачивать труд сотрудников и обслуживать инфраструктуру.

Чем больше поголовье, тем выше потребность в кормах и оборотных средствах.

Для предприятия, на котором одновременно находятся тысячи животных, даже небольшое изменение стоимости кормления одного бычка существенно влияет на общие затраты.

Сколько стоит прокормить одного бычка

Одной из главных статей расходов в мясном животноводстве остаются корма.

Для откорма крупного рогатого скота используют зерновые культуры, сено и другие кормовые компоненты. Их стоимость зависит от урожая, рыночных цен и условий закупки.

По информации предприятия, затраты на кормление одного бычка на завершающем этапе откорма могут составлять около 1300 тенге в сутки.

«На выходе нам обходится около 1300 тенге в день. Это минимальные затраты на корма для одного бычка. Всё зависит от того, сколько стоят зерновые и сено на рынке», – рассказал учредитель хозяйства.

При этом указанная сумма не отражает полной себестоимости производства мяса. Помимо кормов, предприятие несёт расходы на содержание животных, работников и другие производственные нужды.

Стоимость ежедневного кормления также меняется по мере роста бычка. Молодым животным требуется один объём рациона, а по мере набора массы потребность в кормах увеличивается.

Поэтому окончательные затраты на откорм можно оценить только с учётом всего периода содержания.

Почему подорожание говядины не гарантирует прибыль

Рост цен на говядину остаётся одним из наиболее обсуждаемых вопросов продовольственного рынка Казахстана. Однако производители обращают внимание на то, что повышение розничной стоимости мяса не всегда сопровождается сопоставимым ростом их доходов.

По словам Ислама Хуршудова, вместе с ценой говядины увеличиваются расходы на выращивание животных.

Особенно заметно это при закупке зерновых и кормов.

«Как только начинает расти цена на мясо, соответственно начинает расти цена и на культуры. Наша себестоимость кормления не уменьшается, а, наоборот, увеличивается», – объяснил он.

В результате хозяйство может продавать мясо дороже, чем годом ранее, но одновременно тратить больше средств на производство.

Учредитель предприятия привёл пример изменения оптовых цен. По его словам, в прошлом году говядина реализовывалась примерно по 3300-3400 тенге за килограмм. В 2026 году цена выросла до 3500-3600 тенге.

Разница составила около 200 тенге за килограмм, однако увеличились и затраты на корма.

«Оптовая цена была 3300-3400 тенге, в этом году стала 3500–3600. Но при этом тут же подорожали корма. Поэтому сказать, что у нас увеличилась прибыль, я не могу. Нужно всё посчитать», – отметил Ислам Хуршудов.

При этом рост отпускных цен сам по себе не говорит об успешности года для животноводческого хозяйства. Чтобы оценить доходность, необходимо учитывать изменение общей себестоимости производства.

По какой цене хозяйство продаёт говядину

Основной рынок сбыта «Агро Балтабай» – Алматинская область. Компания реализует продукцию через местные каналы продаж и сотрудничает с социально-предпринимательской корпорацией.

В рамках этого сотрудничества мясо поставляют по цене ниже обычной коммерческой.

По информации предприятия, отпускная цена в рамках соглашения с СПК составляет около 2900 тенге за килограмм. При реализации на обычном рынке оптовая цена достигает 3500-3600 тенге. Эти суммы относятся к условиям реализации продукции предприятием и не являются розничными ценами в магазинах.

Сотрудничество с СПК связано с обеспечением населения продовольственными товарами по более доступным ценам.

При этом предприятие пока не экспортирует говядину. По словам учредителя, действующие объёмы производства позволяют сосредоточиться на обеспечении регионального рынка.

Почему в магазине мясо может стоить значительно дороже

Цена, по которой сельхозпроизводитель реализует мясо, и стоимость говядины на прилавке могут заметно отличаться. Разница связана с несколькими этапами движения продукции: от хозяйства до переработки, оптовой реализации и розничной продажи.

На конечную цену влияют разделка туши, транспортировка, хранение, работа торговых предприятий и другие расходы.

Однако для производителей остаётся важным вопрос, насколько справедливо распределяется доход между участниками этой цепочки.

На предприятии обращают внимание, что повышение стоимости говядины в магазинах не означает автоматического увеличения прибыли животноводов.

Если отпускные цены растут медленнее затрат на кормление и содержание скота, дополнительная выручка может уходить на покрытие расходов.

Поэтому хозяйства заинтересованы не только в высоких ценах на мясо, но и в стабильной стоимости кормов, предсказуемых условиях сбыта и возможности работать напрямую с покупателями.

На расширение поголовья привлекают кредитные средства

Развитие крупного животноводческого комплекса требует значительных финансовых вложений. Предприятию необходимо приобретать животных, формировать кормовую базу и поддерживать производственный процесс на протяжении нескольких месяцев, прежде чем откормленные бычки будут реализованы.

По словам учредителя «Агро Балтабай», ранее хозяйство привлекло кредит в размере 740 миллионов тенге и полностью его погасило.

Впоследствии компания получила новое финансирование в размере 2,92 миллиарда тенге. Эти средства направили в том числе на приобретение животных и развитие хозяйства.

«Мы брали кредит в размере 740 миллионов тенге, который погасили. Сейчас взяли 2 миллиарда 920 миллионов тенге. На эти средства закупили скот», – сообщил Ислам Хуршудов.

Отдельно предприятие сотрудничает с социально-предпринимательской корпорацией. В рамках соответствующего механизма было предусмотрено финансирование в размере 600 миллионов тенге.

При этом кредитные средства не следует путать с безвозвратными субсидиями: полученные займы предприятие обязано возвращать на предусмотренных соглашениями условиях.

Зачем хозяйству собственное маточное стадо

Помимо расширения откормочной площадки, предприятие намерено развивать собственное воспроизводство животных.

Сейчас маточное стадо насчитывает около двух тысяч голов. Его планируют увеличить до трёх тысяч.

Для крупного хозяйства наличие собственных коров позволяет получать молодняк и снижать зависимость от закупки животных у сторонних поставщиков.

Однако выращивание собственного приплода требует времени и дополнительных ресурсов.

Сначала необходимо содержать маточное поголовье, затем выращивать телят до возраста, когда их можно перевести на откормочную площадку.

После этого начинается отдельный этап набора живой массы, занимающий несколько месяцев.

Поэтому расширение животноводческого комплекса – длительный процесс, в котором необходимо одновременно планировать количество животных, потребность в кормах и будущие объёмы реализации.

На «Агро Балтабай» рассчитывают постепенно увеличивать как маточное поголовье, так и число бычков на откорме.

На что ориентируется предприятие

Сегодня «Агро Балтабай» сосредоточен на производстве говядины для внутреннего рынка.

На откормочной площадке содержатся около 9 тысяч животных, а развитие собственного маточного стада должно обеспечить хозяйству дополнительные возможности для дальнейшего роста.

При этом главной задачей остаётся не только увеличение поголовья, но и сохранение экономической устойчивости производства. Расходы на корма, длительный цикл откорма и необходимость привлекать финансирование напрямую влияют на себестоимость говядины.

Поэтому для животноводческих предприятий важны стабильные условия закупки кормов, доступ к финансированию и устойчивый спрос на продукцию.

Расширение «Агро Балтабай» позволит хозяйству увеличить объёмы производства мяса и укрепить поставки на рынок Алматинской области.

Ранее сообщалось, что молочный кластер на 6 тысяч коров создают в Карагандинской области.