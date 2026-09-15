Как записаться на прием к депутату Курултая

В Курултае I созыва начала работу Общественная приемная. Решение о ее открытии было принято на заседании Бюро Курултая под председательством Спикера Айбека Дәдебая.

Как сообщила заместитель Председателя Курултая Динара Закиева, новая площадка должна обеспечить прямой диалог депутатов с гражданами и более внимательное рассмотрение их обращений и предложений.

Как попасть на прием к депутату

По поручению Председателя Курултая разработаны правила организации и проведения встреч с депутатами. График приемов согласован со всеми фракциями и комитетами и опубликован на официальном сайте Курултая.

Записаться на прием можно несколькими способами: направить электронное обращение через сайт Курултая, подать письменное или устное обращение либо обратиться непосредственно в Общественную приемную.

Координировать ее работу будут депутаты Константин Авершин, Айжан Аймаганова и Шолпан Каринова.

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