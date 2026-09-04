«Какао прямо из-под крана» : ЖК после жалобы на ржавую воду проверило «Алматы Су»

В социальных сетях распространилось видео из жилого комплекса «Өркендеу» в Алматы, на котором из крана течёт вода тёмно-коричневого цвета, передает BAQ.KZ.

«Когда же наконец наладят водоснабжение? Когда мы сможем мыться чистой водой? После этой воды кожа и волосы становятся жёсткими и грубыми», – написала она.

На публикацию отреагировали в «Алматы Су». В компании сообщили, что централизованная система водоснабжения города работает в штатном режиме.

«Очистка и обеззараживание воды, а также лабораторный контроль её качества на объектах водоподготовки и в магистральных сетях осуществляются в круглосуточном режиме. Превышений санитарных норм и отклонений от стандартов не зафиксировано», – сообщили в компании.

Специалисты также выехали в жилой комплекс для проверки.

«На городских сетях и объектах водоснабжения в данном районе какие-либо плановые или аварийно-восстановительные работы, способные повлиять на качество поставляемой воды, не проводились. По результатам комиссионного выезда специалистами водоканала отклонений в качестве холодной воды в указанном жилом комплексе не выявлено», – добавили в «Алматы Су».

Больше месяца без горячей воды: почему в одном из столичных ЖК «перекрыли краны» – читайте в материале.