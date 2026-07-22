Какая помощь будет оказана семьям погибших после ЧП в Павлодарской области

Семьи сотрудников, погибших в результате несчастного случая на территории ТОО «AQTOGAI MILK» в Актогайском районе Павлодарской области, получат необходимую помощь.

Какие меры поддержки получат семьи погибших

В Министерстве труда и социальной защиты населения сообщили, что семьям погибших работников и пострадавшему будет оказана необходимая поддержка со стороны государственных органов и работодателя.

При этом предприятие уже сообщило о конкретных мерах помощи. Компания выплатит родственникам погибших материальную поддержку, сохранит заработную плату работников до конца текущего года и погасит их кредитные обязательства.

Кроме того, работодатель возьмет на себя расходы по содержанию и обучению несовершеннолетних детей погибших сотрудников до достижения ими совершеннолетия.

В каком состоянии находится пострадавший

Поддержка будет оказана и сотруднику, который пострадал в результате происшествия. Работник 1988 года рождения был госпитализирован с отравлением углекислым газом средней степени тяжести. Сейчас он находится под наблюдением врачей и получает необходимое лечение.

Кроме того, министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев прибыл в Павлодарскую область, где ознакомился с ситуацией на месте происшествия и провел совещание с представителями государственных органов, правоохранительных структур и руководством региона.

Также министр встретился с родственниками погибших, выразил соболезнования и отметил, что семьям будет оказана вся необходимая поддержка.

Обстоятельства трагедии выясняет комиссия

Несчастный случай произошел 20 июля на территории ТОО «AQTOGAI MILK» во время проведения работ по обслуживанию оборудования.

По предварительным данным, сотрудники устраняли неисправность электрического насоса в канализационном колодце. В результате происшествия погибли шесть работников.

Для установления причин трагедии создана специальная комиссия с участием представителей государственных органов. Специалисты проверяют соблюдение требований безопасности труда и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По факту происшествия начато досудебное расследование по части 4 статьи 156 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Ход расследования находится на контроле Правительства.