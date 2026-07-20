Шесть человек погибли в канализационном колодце в Павлодарской области
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В Актогайском районе Павлодарской области произошел несчастный случай, в результате которого погибли шесть человек. Еще один рабочий госпитализирован, передает BAQ.KZ.
Трагедия произошла на территории ТОО Aqtogai Milk в селе Жоламан. По предварительным данным, рабочие проводили ремонт электрического насоса в канализационном колодце.
В результате происшествия шесть человек погибли на месте. Еще одного пострадавшего экстренно доставили в больницу.
Как сообщили в управлении здравоохранения Павлодарской области, пациент 1988 года рождения находится в Актогайской районной больнице.
«Пациент госпитализирован с диагнозом "отравление углекислым газом средней степени тяжести". Ему оказывается необходимая медицинская помощь», – сообщили в ведомстве.
Полиция начала расследование
В департаменте полиции Павлодарской области сообщили, что по факту гибели людей начато досудебное расследование.
«По данному факту возбуждено уголовное дело. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит», – сообщили в пресс-службе ДП региона.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранительным органам предстоит установить причины произошедшего и проверить, соблюдались ли требования охраны труда. Ход расследования находится на контроле.
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