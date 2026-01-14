Какие автобусы перестали курсировать в Астане из-за мороза
Полный список появился в интернете.
Сегодня, 23:42
71Фото: BAQ.kz
Целый ряд автобусов приостановил движение в Астане из-за мороза, передает BAQ.kz.
Сообщение опубликовала транспортная компания CTS на официальной странице в Facebook.
"В связи с ухудшением погодных условий, временно приостановлено движение пригородных маршрутов №№ 305, 308, 309, 310, 312, 315, 316, 327, 328, 329. Остальные пригородные маршруты на линии", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее стало известно, что в связи с ухудшением погодных условий 15 января 2026 года учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курса колледжей (на базе 9 класса) первой смены переходят на дистанционный формат обучения.
