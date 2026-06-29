В Казахстане значительно выросло производство автомобилей. За первые пять месяцев 2026 года отечественные предприятия выпустили 78 580 единиц техники, что на 36,1 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным Бюро национальной статистики, в мае казахстанские заводы произвели 15 178 единиц техники. Это на 41,7 процента больше, чем годом ранее.

В денежном выражении объем производства автомобилей, прицепов и полуприцепов за январь–май достиг 932,9 миллиарда тенге, увеличившись на 15,5 процента. Доля автомобилестроения в структуре машиностроения страны составила 41,6 процента.

За пять месяцев предприятия Казахстана выпустили 73 122 легковых автомобиля, 1 281 автобус, 2 396 грузовиков, 297 единиц специальной техники, а также 1 484 прицепа и полуприцепа.

По данным Казахстанского автомобильного союза (ҚАО), крупнейшим производителем остается костанайский завод Allur, где за пять месяцев выпустили 27 911 единиц техники. Второе место занял новый завод Astana Motors Manufacturing Kazakhstan (AMMKZ), выпустивший 21 478 автомобилей. Hyundai Trans Kazakhstan произвел 16 161 автомобиль, а Kia Qazaqstan – 8 059.

Среди брендов казахстанского производства лидером стал Hyundai с результатом 16 131 автомобиль. Далее следуют Chevrolet (14 996), Kia (9 209), Changan (8 112), Chery (6 290), Haval (6 154), Jetour (3 821), JAC (3 093), Geely Galaxy (2 678) и Tank (922).

Как отметила президент ҚАО Анар Макашева, развитие производства автокомпонентов способствует локализации автопрома, привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест и развитию малого и среднего бизнеса.

Ранее стало известно, что Казахстан запустит производство галлия, рения и сульфата марганца.