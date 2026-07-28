В Алматы утверждена новая программа реновации жилищного фонда, согласно которой до 2030 года планируется обновить 1 403 старых многоквартирных дома. Об этом сообщили в АО «Социально-предпринимательская корпорация «Алматы», передает корреспондент BAQ.KZ.

Как уточнили в организации, программа реновации жилищного фонда Алматы до 2030 года была утверждена решением городского маслихата от 29 ноября 2024 года №166.

В программу включены многоквартирные жилые дома высотой до двух этажей, построенные в период с 1930 по 1980 годы. Также она охватывает частные жилые дома, производственные, коммерческие, общественные объекты и другие территории, требующие комплексной реконструкции.

В настоящее время в Алматы насчитывается 1 403 жилых дома, нуждающихся в реновации. Они расположены:

Турксибский район – 585 домов;

– 585 домов; Бостандыкский район – 269 домов;

– 269 домов; Жетысуский район – 141 дом;

– 141 дом; Алмалинский район – 135 домов;

– 135 домов; Алатауский район – 102 дома;

– 102 дома; Медеуский район – 82 дома;

– 82 дома; Ауэзовский район – 65 домов;

– 65 домов; Наурызбайский район – 24 дома.

Кроме того, специалисты выявили 71 жилой дом, расположенный непосредственно на тектонических разломах.

По районам они распределены следующим образом:

Бостандыкский район – 39 домов;

– 39 домов; Медеуский район – 13 домов;

– 13 домов; Жетысуский район – 10 домов;

– 10 домов; Алмалинский район – 7 домов;

– 7 домов; Алатауский район – 1 дом;

– 1 дом; Ауэзовский район – 1 дом.

В СПК «Алматы» отметили, что программа реновации направлена на повышение безопасности жителей и комплексную модернизацию городской инфраструктуры.

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