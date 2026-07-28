Какие дома в Алматы признаны опасными: опубликованы новые данные
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Алматы утверждена новая программа реновации жилищного фонда, согласно которой до 2030 года планируется обновить 1 403 старых многоквартирных дома. Об этом сообщили в АО «Социально-предпринимательская корпорация «Алматы», передает корреспондент BAQ.KZ.
Как уточнили в организации, программа реновации жилищного фонда Алматы до 2030 года была утверждена решением городского маслихата от 29 ноября 2024 года №166.
В программу включены многоквартирные жилые дома высотой до двух этажей, построенные в период с 1930 по 1980 годы. Также она охватывает частные жилые дома, производственные, коммерческие, общественные объекты и другие территории, требующие комплексной реконструкции.
В настоящее время в Алматы насчитывается 1 403 жилых дома, нуждающихся в реновации. Они расположены:
- Турксибский район – 585 домов;
- Бостандыкский район – 269 домов;
- Жетысуский район – 141 дом;
- Алмалинский район – 135 домов;
- Алатауский район – 102 дома;
- Медеуский район – 82 дома;
- Ауэзовский район – 65 домов;
- Наурызбайский район – 24 дома.
Кроме того, специалисты выявили 71 жилой дом, расположенный непосредственно на тектонических разломах.
По районам они распределены следующим образом:
- Бостандыкский район – 39 домов;
- Медеуский район – 13 домов;
- Жетысуский район – 10 домов;
- Алмалинский район – 7 домов;
- Алатауский район – 1 дом;
- Ауэзовский район – 1 дом.
В СПК «Алматы» отметили, что программа реновации направлена на повышение безопасности жителей и комплексную модернизацию городской инфраструктуры.
Читай также:
В Алматы до конца года заменят 105 лифтов в многоквартирных домах
В Алматы модернизируют интернет-инфраструктуру в 10 тысячах жилых домов
Самое читаемое
- Два крупных завода построят в Жамбылской области
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 28 июля
- Чужие чаты с Claude попали в выдачу Google вместе с паролями и данными кошельков
- Деньги — только за результат: Балаева предложила ужесточить контроль за наукой
- В Павлодарской области нашли уникальный «дом на колесах» эпохи Кимакского каганата