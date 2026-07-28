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Какие дома в Алматы признаны опасными: опубликованы новые данные

28 Июля 2026, 14:59
АВТОР
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Baq.kz 28 Июля 2026, 14:59
28 Июля 2026, 14:59
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Фото: Baq.kz

В Алматы утверждена новая программа реновации жилищного фонда, согласно которой до 2030 года планируется обновить 1 403 старых многоквартирных дома. Об этом сообщили в АО «Социально-предпринимательская корпорация «Алматы», передает корреспондент BAQ.KZ.

Как уточнили в организации, программа реновации жилищного фонда Алматы до 2030 года была утверждена решением городского маслихата от 29 ноября 2024 года №166.

В программу включены многоквартирные жилые дома высотой до двух этажей, построенные в период с 1930 по 1980 годы. Также она охватывает частные жилые дома, производственные, коммерческие, общественные объекты и другие территории, требующие комплексной реконструкции.

В настоящее время в Алматы насчитывается 1 403 жилых дома, нуждающихся в реновации. Они расположены:

  • Турксибский район – 585 домов;
  • Бостандыкский район – 269 домов;
  • Жетысуский район – 141 дом;
  • Алмалинский район – 135 домов;
  • Алатауский район – 102 дома;
  • Медеуский район – 82 дома;
  • Ауэзовский район – 65 домов;
  • Наурызбайский район – 24 дома.

Кроме того, специалисты выявили 71 жилой дом, расположенный непосредственно на тектонических разломах.

По районам они распределены следующим образом:

  • Бостандыкский район – 39 домов;
  • Медеуский район – 13 домов;
  • Жетысуский район – 10 домов;
  • Алмалинский район – 7 домов;
  • Алатауский район – 1 дом;
  • Ауэзовский район – 1 дом.

В СПК «Алматы» отметили, что программа реновации направлена на повышение безопасности жителей и комплексную модернизацию городской инфраструктуры.

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